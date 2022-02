Para vestir un alumno de Primaria se necesitan al menos $12.000. Sólo en calzado y ropa los padres deben pensar en una cifra similar para la indumentaria de gimnasia y para asistir a clases. Siempre partiendo de la base de lo más económico y elemental para concurrir a una escuela pública.

El 2 de marzo comienza el ciclo lectivo en la provincia de San Juan y como todos los años, quiénes tienen chicos en edad escolar deben pensar en un presupuesto aparte destinado especialmente para enviar sus chicos a la escuela.

Es decir, no se trata únicamente de comprar los útiles escolares, sino también ropa y calzado. Solamente en éstos dos ítems es preciso disponer de al menos unos $12.000.

Zonda TV y Zonda Diario realizaron un relevamiento de los precios de éstos artículos en los comercios poniendo el foco en los estudios de Nivel Primario, porque los de Secundario, Terciario y Universitario tienen otros requisitos y costos.

Partiendo de lo básico y elemental, para comprar calzado, pantalón o pollera, remera y guardapolvo es necesario desembolsar unos $7.000. Mientras que para adquirir el equipo de gimnasia: pantalón o short, buzo y remera otros $5.000.

Aquí cabe consignar que por lo general en las escuelas piden un zapato para asistir todos los días a clases y zapatillas para Educación Física.

Además, no está contemplado que en algunos colegios se solicita camisa para los actos escolares a lo que en invierno hay que sumarle un pullover.

El relevamiento se hizo con los artículos más económicos, accesibles y no con primeras marcas en las que existen diferencias abismales. Por ejemplo, una zapatilla cuesta entre los $1.000 y $1.500 pero hay otras de mayor calidad que sobrepasan los $10.000.

El tamaño también tiene mucho que ver, por eso el informe fue enmarcado en la rama primaria donde los talles son iniciales. Por ejemplo un guardapolvo talle 6 cuesta $1.000, 8: $1.200, 10: $1.400, 12: $1.600, 14: $1.800 y 16: $2.000. Para las escuelas de Nivel Inicial (Jardines) un pintorcito vale entre $1.000 y $3.000.

En un informe anterior Zonda Diario publicó que la canasta de útiles escolares, que contiene los elementos esenciales cuesta unos $3.000.

Claro que a esto hay que sumarle otros costos que demanda la escolaridad como por ejemplo, el transporte. Con la última actualización la Red Tulum estableció el precio de $12,74 mientras que los que tramiten la Credencial Única Estudiantil deberán desembolsar $300.

Si hizo bien los números, piense en lo que invierte en la educación de sus hijos y lo valiosa que es.