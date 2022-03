Para Orrego: “la inflación condiciona la planificación de obras municipales”. El intendente Juan José Orrego encabezó el acto de apertura de sesiones ordinarias del periodo 2022 del Concejo Deliberante. Destacó que será el departamento que más rápido tendrá sus calles urbanas pavimentadas.

En la casa de la Cultura de Santa Lucía, se llevó a cabo el acto de inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante departamental. En la oportunidad el jefe comunal dio su discurso anual ante un centenar de personas que se dieron cita en el lugar.

Juan José Orrego dio inicio a la actividad, con un minuto de silencio por el fallecimiento del concejal Tito Navia, los muertos a causa del Covid y la guerra en Ucrania.

El intendente en contacto previo con la prensa, antes de la lectura de su discurso anual, manifestó que “tenemos planificadas grandes obras y vamos a dejar a Santa Lucía con iluminación Led en todo el territorio”.

Para esto se tiene proyectada una inversión de unas 3000 luminarias led que colocarán en todo el departamento. Explicó que en 2021 colocaron unas 600 luminarias que se sumaron a las que se habían colocado en la gestión anterior.

Orrego también destacó entre las grandes obras que han hecho “fue la inauguración de la plaza departamental y también tenemos la intención de intervenir otras plazas”.

Pero para las obras “tenemos que saber la viabilidad económica que vamos a tener para hacerlas”. Agregó que “el país no está en una situación fácil. Tenemos una inflación que nos está afectando muchísimo. Hoy lo que podemos comprar en hierro y cemento que son los materiales que más han subido lleva a que lo que proyectamos para el futuro hay que ser correctos al transmitirlo, no vaya a ser que luego no lo podamos cumplir”.

En ese sentido remarcó que “los servicios básicos del municipio los vamos a seguir cumpliendo”. Detalló que “la idea es llegar a todos los departamentos con la mejor limpieza y servicios”.

Orrego contó que en obra pública firmaron un convenio con el gobierno de la provincia y “Santa Lucía será el departamento que más rápido tendrá sus calles urbanas pavimentadas”.

En ese sentido marcó que “lo que se está haciendo es gestiones para el crecimiento y la prosperidad”.

En materia social aludió a distintos aspectos de su gestión. “Durante la pandemia pudimos responder a las emergencias sin generar deudas. Las tareas que se hicieron estuvieron relacionadas con el refuerzo de actividades de contención por lo que asistimos a una 4 mil familias, victimas del Covid”, dijo.

También destacó que se hizo una inversión grande en una unidad operativa que van a instalar en la margen del Río San Juan. Se llevó adelante el mejoramiento de casas que beneficiaron a una 7 mil familias y se hicieron 72 operativos de salud para prevenir”, sostuvo Orrego.

