Para Morales lo que dice Máximo tiene el aval de Cristina

El presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que las críticas del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, al acuerdo del Gobierno con el FMI tienen “el aval” de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Me parece que Máximo no habla solo, me parece que todo lo que ha dicho tiene el aval de Cristina. La que comanda allí es ella. Además, el silencio de ella no le ha hecho bien a la negociación, porque la negociación necesitaba un respaldo político, primero del Gobierno, del Frente de Todos, pero también de la oposición.

Necesitaba una actitud razonable y racional de todas las fuerzas políticas. Primero que nadie, el Frente de Todos. Yo creo que está muy mal lo que han hecho”, resaltó Morales.

En medio de la negociación interna entre los distintos espacios de Juntos por el Cambio por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aseguró que cree que la oposición acompañará el proyecto que finalmente envíe el Gobierno.

“En mi opinión lo que tenemos que hacer es dar quórum y no impedir que el Gobierno pueda tener un acuerdo con el Fondo Monetario y de ese modo evitar el default que nadie quiere”.

“Juntos por el Cambio debe hacer lo que debe hacer, lo que considera correcto, mas allá de que Cristina, Máximo o La Cámpora estén en contra. Lo que es una actitud realmente irresponsable.

Máximo parece estar frente a un trabajo práctico de Ciencia Política mas que a la realidad de la deuda que tenemos que resolver”, resaltó.