Para Macri, Cafiero “es muy limitado”

El ex presidente Mauricio Macri afirmó hoy que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, es “limitado”, a la vez que consideró “un disparate” lo que dijo sobre que buscaba interrumpir el mandato del Gobierno.

“¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos”, resaltó el líder del PRO.

En declaraciones televisivas en un medio de Córdoba, Macri aclaró sus dichos de este viernes por la mañana y señaló: “Claramente dijimos que frente al nivel de atropello, de mentira, de ineptitud, tenemos que ir a votar y decir basta. Que ellos entiendan que este tipo de política no va a tener argentinos acompañándola”.

“Cafiero entiende poco y quiere defender lo que a él le conviene”, aseguró el ex jefe de Estado.

Y agregó: “Dijeron que iban a volver mejores y han vuelto más autoritarios, más prepotentes, más mentirosos y más inmorales que nunca. Porque se vacunaron primero, además de no haber comprado todas las vacunas. Mi hija Antonia hubiese dicho ‘papá, compremos todas si no sabemos cuál va a llegar primero’. Eso ocasionó la muerte de decenas de miles de argentinos”.

Más temprano, Cafiero acusó a Macri de “promover la interrupción de un mandato constitucional”.

“Si nos encontramos con que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza.

Un aire nuevo el lunes (tras los comicios del domingo 12 de septiembre). O cambian o se van a ir, con el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo”, dijo Macri al abrir el ida y vuelta.