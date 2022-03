Para las petroleras los precios siguen atrasados. Aseguran que las empresas continúan importando gasoil a pérdida. La crisis energética mundial y la invasión de Rusia a Ucrania son algunas de las causas.

Luego de la suba de 9,5% en la nafta y el gasoil súper y de 11,5% en los combustibles premium, las petroleras continuarán “monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios”.

Es decir, seguirá el sendero de incrementos a lo largo del año para recuperar el atraso acumulado debido al shock externo de los precios internacionales del crudo, la devaluación del peso frente al dólar oficial y la inflación.

A partir de la invasión de Rusia a Ucrania, el petróleo se disparó de 90 dólares por barril a u$s 140 y retrocedió fuerte hasta los actuales u$s 105.

Antes de la guerra, la importación de diésel premium daba una pérdida cercana a los $ 22 por litro; la brecha se amplió a unos $ 33 por litro durante el último mes.

Después de los aumentos de esta semana, los precios retomaron niveles reales de febrero. El último ajuste había sido a comienzos del mes pasado, 40 días atrás. No obstante, en el sector privado marcan que todavía no hay paridad.

El crudo Medanito, que se produce en Neuquén (donde está la formación Vaca Muerta) se comercia a unos u$s 59 por barril.

Las productoras “independientes” o no integradas (Vista, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Sinopec, Total Energies, ExxonMobil, Capex y Chevron) buscan una mejora de ese precio para cerrar el gap con los valores de exportación.

La obligación de las empresas es abastecer primero el mercado doméstico; una vez satisfecho, pueden vender el excedente en el exterior al precio internacional con un descuento de 8% por retenciones.

Los dueños de estaciones de servicio señalaron que las estaciones blancas siguen desabastecidas. En el resto, las ventas crecen a un ritmo de 10% anual.

“PARA ALIVIAR LA SUBA DEL COMBUSTIBLE DEBERÍAN REDUCIRSE LOS IMPUESTOS”

El secretario de la Unión Industrial San Juan (UIASJ) y miembro de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), Gustavo Fernández), aseguró que “ante el inevitable aumento de tarifas por servicios y combustibles, producto del aumento de los precios internacionales del petróleo y gas, sumado al atraso tarifario de Argentina, deberíamos aplicar una reducción de los impuestos porcentuales que graban esas tarifas para compensar al menos parcialmente los aumentos. De lo contrario, además de más tarifas, también pagamos más impuestos”, explicó.

Afirmó que esta es una medida que ya se aplicó en Alemania, Francia, Polonia y Nueva Zelanda y que debería implementarse en la Argentina.

Citó que el Gobierno polaco ha seguido la receta de Alemania y otros socios europeos y prevé la reducción del IVA de la gasolina del 23% al 8%, lo que se traducirá en una reducción de unos 12 céntimos por litro de combustible.

Por su parte el gobierno de Nueva Zelanda anunció que el impuesto a los combustibles y los peajes se rebajarán en 0,25 dólares neozelandeses (0,17 dólares o 0,15 euros) por litro durante los próximos tres meses, lo que supondrá un ahorro de unos 11 dólares neozelandeses (7,46 dólares o 6,84 euros) por llenar un tanque de 40 litros, según el gobierno de ese país.

AUMENTO DE YPF

La empresa estatal YPF aplica desde ayer y a nivel nacional, el nuevo cuadro tarifario con aumento en el precio de los combustibles de 9,5% promedio en el precio de la nafta y 11,5% en los productos premium.

Según indicaron desde la firma, las subas responden “a la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público, sobre todo el aumento de los precios internacionales del petróleo y los niveles de demanda superiores a la prepandemia, que requieren importaciones para complementar la oferta local”.

“El precio internacional de los combustibles con los que se complementa la oferta local aumentó incluso por encima del petróleo crudo”, apunta el comunicado.

Los precios

– Nafta Súper: $116,50

– Infinia Nafta: $142,80

– Diésel 500: $107

– Infinia Diésel: $136,50

SE SUMÓ SHELL

La petrolera Shell aumentó en un 10,5% promedio el precio de sus combustibles en todo el país, y de este modo se sumó a una decisión similar de YPF. Al igual que la petrolera estatal, Raizen -que opera la marca Shell- ajustó desde ayer un 9,5% sus combustibles básicos y en 11,5% los premium.

Se trata del segundo aumento de combustibles en lo que va del año: el anterior -del 9% promedio para todas las petroleras que operan en el mercado local- se aplicó el 2 de febrero último. Se estima que en las próximas horas, Axion anunciará una medida similar. El valor de las naftas y el gasoil estaba congelado desde mayo del año pasado.