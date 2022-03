¡Para la mano Putin!: por la guerra aumentaría el pan en SJ

¡Para la mano Putin! La invasión de Rusia, máximo exportador de trigo a Ucrania, cuarto a nivel mundial perjudica a la economía local. Panaderos no logran que molinos harineros les vendan el producto y si consiguen, es sin precio, ya que especulan con futuros aumentos.

La invasión que está realizando Rusia en tierras ucranianas ya empieza a tener sus embates en la economía sanjuanina. Es que Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y Ucrania el cuarto. Por lo tanto, los bloqueos a Rusia y el hecho de que Ucrania este siendo invadida y atacada frena la exportación del trigo a nivel mundial. Esto aumenta la demanda porque cae la oferta.

En este contexto, los panaderos sanjuaninos aseguran que los grandes productores de harina del país se están guardando el producto, especulando con el aumento de precio a nivel internacional para exportarlo.

Sí bien no creen que haya escasez en San Juan, sí temen que haya incrementos en el costo de esta materia prima. Y, por lo tanto, se vería trasladado al precio del pan y sus derivados.

“Toda esta semana no nos han mandado harina y no nos mandan porque están especulando. Porque van a exportar. No va a faltar, pero sí va a subir el precio. Lo que sí, no sabemos, es cuánto. Por ahora, nosotros no vamos a aumentar el precio del pan”, asegura en diálogo con Zonda Diario, el titular de la Cámara de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez.

“Yo, ahora tengo harina. Si no tengo, me la van a enviar. Pero no me van a dar el precio de la harina”, Advierte Rodríguez que no sabe a “cuánto podría aumentar. Si eso va a subir o no y es un problema, porque genera incertidumbre”.

Rodríguez estima que la semana que viene ya se va a solucionar el tema y van a saber cuál va a ser el precio. Esto es porque no todos tienen en stock para aguantar varios días sin que les envíen el producto y necesitan saber cuánto va a valer para pedirlo y para trasladar el costo al producto final.Según panadero, “ el que aumente el precio ahora, es porque, anteriormente, no lo ha aumentado y estaba vendiendo a un precio muy bajo. Entonces aprovecha la oportunidad”.

Rodríguez explica que “el kilo de pan ahora está en $225, cuando Buenos Aires está a $300”.

Las pérdidas

“Esta semana no nos han mandado harina. No va a faltar pero subirá el precio, afirma Rodríguez

“Nosotros hemos perdido el 30% de las ventas y queremos recuperar algo. Está muy pobre la venta. Lo que pasa, es que muchas personas están eligiendo el precio y dejan de lado la calidad a la hora de comprar el pan”.