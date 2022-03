Para el alcalde de Mariupol ya “no queda nada de la ciudad”

A más de tres semanas desde el primer ataque que dio inicio a la invasión rusa en Ucrania, los bombardeos no cesan pese a los intentos de negociación y ya se estima que los refugiados llegan hasta los 6,5 millones como consecuencia del conflicto.

En las últimas horas, el alcalde de Mariupol, Vadym Boichenko, describió a la BBC lo que está ocurriendo en esa estratégica ciudad portuaria del sureste de Ucrania que ha estado bajo el asedio de las tropas de Vladimir Putin.

“No queda nada del centro de la ciudad. No hay un pequeño pedazo de tierra en la ciudad que no tenga señales de guerra”, fue la frase del alcalde que enmudeció a los periodistas. “Los combates de tanques y ametralladoras continúan”, siguió su relato.

Ene se sentido, el funcionario indicó que “más del 80% de los edificios de viviendas están dañados o destruidos, y el 30% de ellos no podrán ser restaurados.

Las tropas rusas impiden el rescate de civiles atrapados en un teatro de la ciudad

Los combates callejeros en el centro de Mariupol están impidiendo el rescate de cientos de civiles atrapados en el sótano de un teatro que, según las autoridades ucranianas, fue bombardeado por Rusia el miércoles pasado.

Según denunció Boichenko, los equipos de rescate sólo pueden ayudar a la gente a salir de los restos del teatro durante los periodos en los que los combates disminuyen. “Hay tanques, bombardeos de artillería y todo tipo de armas disparadas en la zona”, afirmó.

“Nuestras fuerzas están haciendo todo lo posible para mantener su posición en la ciudad, pero las fuerzas del enemigo son mayores que las nuestras, por desgracia”,agregó. En el último reporte del viernes, las autoridades de Mariupol dijeron que 130 habían escapado pero que más de 1.000 permanecían en el sótano del teatro. Putin niega haber bombardeado el teatro.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un nuevo llamado para que haya conversaciones significativas de paz y seguridad “sin demora” con Moscú.