Para disfrutar este sábado: galería de diseñadores sanjuaninos

En la Ex Estación San Martín desde las 11.00 a las 18.00 se está realizando este encuentro que apunta a juntar las distintas propuestas de diseño, visibilizarlas y de esa forma abrir las puertas para un canal de comercialización. Los visitantes podrán encontrar múltiples propuestas y artículos.

Este es un sábado de “Puro Diseño”, un encuentro que se está llevando a cabo en el Predio de la Ex Estación San Martín. El mismo comenzó a las 11.00 y se extenderá hasta las 18.00. En el recorrido los visitantes podrán acceder a Orfebrería, alfarería, tejidos en telar, bordados en pedrería, indumentaria, pintura en telas, mini dijes bordados en bastidores, velas de soja con flores naturales, indumentaria inédita y mucho más. En el recorrido de esta galería del Diseño también estuvo la Secretaria de Cultura y Turismo de Capital Sandra Barceló.

Desde la Organización de esta Galería de Diseñadores, Marcela Zegaib afirmó a Zonda Diario que “esto es para colaborar que se visibilice la cultura y que se abra la comercialización siendo un paseo para todos los sanjuaninos”. De hecho, la propuesta que se tiene desde el Municipio de la Capital es que esta exposición tenga otras ediciones donde los diseñadores podrán exponer sus productos a potenciales compradores.

En el recorrido de esta edición, quienes visiten esta galería se encontrarán con 36 expositores del diseño, “tratando de regir una marca y que todos los meses o al menos cada dos meses se pueda hacer”. Dentro de los requerimientos de esta exposición se pretende que “sea un paseo, donde haya diseño, en el que cada uno de los stand tienen una línea conceptual estética”. Para ello los diseñadores han adornado cada uno de los stand con elementos antiguos, telas, entre otros elementos, para que “el capitalino y el que pase por la galería pueda hacer un recorrido”, que no pueda olvidar y que sin dudas le queden ganas de volver para la próxima edición.

Marcela Zegaib manifestó que “la idea es que se vayan sumando diseñadores y que no solo visibilicen su trabajo, sino que colaboremos con los artistas de Capital a que se agilice un poco el circulo comercial, que es la idea de la Municipalidad y de la Secretaría de Cultura.” En ese sentido explicó que “es la impronta que le ha dado el intendente Baistrocchi a la cultura de Capital. Si no fuera por el apoyo que recibimos no podríamos hacer nada de esto”.

Zegaib resaltó que “los artistas y diseñadores en tiempos de pandemia no han dejado de trabajar y producir en sus casas, el problema es que estuvieron encerrados y están desesperados por mostrar sus cosas”.