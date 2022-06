Para Amas de Casa la canasta subió un 4,3% en mayo

De acuerdo a los relevamientos de la Asociación Amas de Casa del País filial San Juan, la canasta alimentaria subió un 4,3% en mayo y se ubicó en los $49.550 para una familia tipo.



En este sentido Laura Vera, titular de la entidad, destacó que “la leche es uno de los alimentos que más subió y continua subiendo”. Añadió que la carne también se incrementó un 2,9%. Papa, cebolla y zanahoria a su vez subieron por ser de esta estaciAón.

Los alimentos que más aumentaron de abril a mayo según Amas de Casa fueron:

Aceite cocinero plus

mes de abril $……339

mes de mayo $…….389

Azúcar Ledesma

mes de abril $…..130

mes de mayo $……179

Pollo

mes de abril $289

mes de mayo $325

Leche Nido

mes de abril $1139

mes de mayo $1403

A su vez informó que “cada vez cuesta más realizar el relevamiento porque las marcas que venimos relevando no las encontramos”

“Hay marcas de aceite, leche, azúcar y harina que fue muy complicado encontrar primeras marcas”, indicó.

Por otro lado aseguró que los incrementos en las tarifas se van sintiendo en los bolsillos de los sanjuaninos.

“Si no hay un freno en los alimentos y las tarifas estos aumentos que se están dando (en salarios) van a quedar por debajo de la canasta y del salario mínimo vital y móvil. Deben tomarse medidas”, agregó durante una entrevista en Zonda TV.