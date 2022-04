Papas en lucha: sigue el reclamo ante la Justicia para ver a sus hijos

Este jueves en la tarde se llevo adelante el festival cristiano en el club Trinidad, en Capital.

Al evento asistieron distintos funcionarios provinciales y los miembros de la Asociación Papás en lucha.

Luis Camargo es un papá que integra la agrupación y fue quien se animó a caer en un paracaídas en la cancha de Trinidad durante el festival.

“La idea del salto fue mostrar una dramática, un problema muy grande que tienen muchos padres, incluyéndome. Hemos saltado por una asociación que se llama Papas en lucha. son muchos padres que tienen problema con la Justicia porque con la lentitud que tiene no resuelve los casos de impedimentos de contacto.

Hay más de 100 padres que están luchando por poder ver a sus hijos. Llevó 7 años con mi hija. No puedo tener ningún contacto porque hay órdenes judiciales que no me dejan llevar”, explicó Camargo.

Al referirse a su caso en particular, Luis Camargo contó que: “hay 6 tomos en mi expediente. Son muchos años, mucha lucha. Verdaderamente es un problema muy grande, porque están vulnerados los derechos de los niños en quitarle uno de sus progenitores, generalmente es el padre, el progenitor no conviviente”

Resaltó que: “este salto (caer en paracaídas) lo hemos hecho justamente por todos esos niños. En lo personal, lo he hecho por mi hija que hace bastante que no la veo. Es una lucha personal que comparto con muchos padres que están en la misma situación y no solamente en San Juan, hay padres en todo el país, hay padres en el mundo. Es una verdaderamente una dramática muy grande”