Pampita contó de qué se arrepiente de no haber hecho cuando era joven. La conductora y modelo charló con Ciudad y relató cómo fue “ese momento de su vida”.

Carolina Ardohain rompió el silencio en Ciudad. Y contó detalles no sabidos de su vida amorosa. Así es Pampita, cuando se larga a hablar y se siente cómoda no para. Y es capaz que largar todo en un segundo casi sin pensarlo.

En el medio de la entrevista con el sitio digital le consultaron: “Si pudieras volver el tiempo atrás y cambiar una sola cosa de tu vida, ¿cuál sería?”, quisieron saber. “No cambiaría nada. Ya de antemano está todo bastante escrito lo que va a suceder. Creemos que tenemos los hilos pero están allá arriba”, salió del paso.

“¿Te arrepentís de algo que hiciste o que no hiciste?”, la atacaron. “Tal vez de que no hice tanto. Siempre fui muy noviera no disfruté de la soltería”, afirmó. “No te habrán faltado propuestas”, le dijeron. “No, pero volvería el tiempo atrás y pienso en cómo habría aprovechado ese momento. Me lo perdí”, contó.

La conductora del Hotel de los Famosos también estuvo contestando otras preguntas respecto a su vida privada, y habló de qué profesión hubiera elegido si no hubiese sido conductora y modelo: “Creo que habría sido decoradora” .

Cuando le consultaron sobre a quien idolatra o es influyente, ella dijo: “No soy de idolatrar, pero me gustaba mucho Madonna. Me parece que era desenfadada, feminista, muy auténtica. Ahora la sigo en Instagram, pero no voy a hacer comentarios”.

Carolina también habló sobre su mamá y las razones por las que no está en su programa: “Porque no lo elige, igual que mi hermano y hermana de La Pampa. Viven una vida muy tranquila, no les gusta estar expuestos, que alguien después los vea o les escriba”.

Y terminó con lo que hizo y no hizo en la vida: “Me quedan muchos sueños pendientes, este es uno -conducir El Hotel de los Famosos-, pero sé que van a venir muchos más”.