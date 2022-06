Padres con mayúscula

David Torres y Mario Palma adoptaron a dos adolescentes. Guillermo Chirino vive con el recuerdo de Lautaro buscando justicia para que a ningún padre le falte su pequeño. El mayor papá de Chimbas de 90 años, un padre que fundó una ONG y tres papás del Grupo Zonda tienen mucho para celebrar en su día.

Escriben: Vanesa Olivares, Francisco Lahti y Lucas Laciar

SE ANIMARON A TODO POR EL SUEÑO DE SER PADRES

David Torres y Mario Palma son pareja hace varios años. En 2019 adoptaron a Rodrigo y Nelsón en Corrientes y hoy hacen realidad una familia con sentimientos que desafían todos los obstáculos, prejuicios y temores.

La historia de David Torres y Mario Palma es una señal de que el destino une almas y que el sentimiento de formar una familia va más allá de un lazo de sangre.

Son pareja hace varios años y se animaron a adoptar a dos hermanos adolescentes de Corrientes. Todo fluyó tan rápido que hoy los 4 se preparan para disfrutar oficialmente del día del padre con toda la familia.

“En agosto del 2019 nos inscribimos en el Registro Único de Adopción y en septiembre Rodrigo (17) y Nelson (15) ya nos estaban esperando en Corrientes”, recuerda David.

“Nosotros ya habíamos expresado la opción de adoptar adolescentes, ya que son pocos los inscriptos para adoptarlos y para nosotros es muy importante poder darles una familia”, agrega.

El día que llegaron a Corrientes y después de una charla con el secretario del juzgado ya pudieron conocer a los chicos.

“Ellos estaban asombrados, contentos y llenos de preguntas. Fuimos a pasear, conversamos, jugaron a la pelota y desde allí no nos separamos más”, dice Mario.

El día que les dieron la guarda de adopción para viajar a SJ todo fue pura emoción tanto en el Juzgado como en el Hogar donde vivían los chicos. Es que ellos habían sido devueltos más de una oportunidad y llevaban 10 años esperando una familia. “Con toda la documentación empezamos el viaje a una vida nueva en SJ”, añade.

La pandemia les sirvió para conectarse y afianzarse como familia.

“El primer día del padre que pasamos fue en pandemia. No podíamos vernos con nadie y ellos hablaron con mi hermana y como toda tía los ayudo para que nos dieran de regalo una caja enorme con chocolates, perfumes y cartitas”, recuerda Mario.

Ahora los chicos están en cuarto y tercer año de la secundaria y también tiene otras actividades donde hacen muchos amigos. Además ya tienen sus DNI con los apellidos de sus padres adoptivos.

“Nuestro mayor desafío fue tal vez no saber con que nos íbamos a encontrar siendo ellos adolescentes”, dice Mario. “Con nuestra experiencia queremos dejar en claro a los padres que no tengan miedo de adoptar adolescentes. Que se animen y les den la oportunidad a chicos que no conocen como es vivir en familia. No es fácil, pero tampoco imposible”, concluye.

El papá más premiado de Chimbas

Manuel Abad tiene 90 años y fue elegido como el padre de mayor edad en Chimbas. Una iniciativa de la Cámara de comercio de Chimbas junto con la Federación Económica de SJ.

Nació en Angaco 23 de septiembre de 1931 y 45 años que vive en Chimbas. Hace 62 años que está casado con Teresa Vives. Tienen 3 hijos Juan Manuel, Hugo Roberto y Stella Maris.

Manuel fue uno de los fundadores de la Unión Vecinal Chimbas Norte y del Rotary Club del departamento. Trabajo en la Minera Tea durante 49 años.

Manuel recibió muchos regalos donados por comerciantes y además una orden de compra de 5000 pesos, en los comercios adheridos.

“Es como desandar el propio camino en la vida”

Omar Andrada periodista de Zonda Diario y conductor de Lo que pasa por Zonda TV también reflexionó sobre su rol de padre de Cinthy 32 y Lautaro 16.

“Ser padre es como desandar el propio camino en la vida en una línea de tiempo distinta”, comenta.

“Es como ver en los hijos lo que uno mismo haría en el tiempo actual. Adaptado a los nuevos tiempos, a los actuales. Es verse rejuvenecido con las aspiraciones, proyectos y sueños de ellos, que seguramente son totalmente distintos a los míos por el hecho de ser de otra generación. Tal vez superadores como lo fue el propio tránsito individual de ellos y yo desde la niñez. No jugaron con trompos, hondas, bolitas, muñecas o payanas, en cambio sí con tecnología y virtualidad. Y eso los ubicó en otro plano”, agrega.

“No pretendo que mis hijos sean lo que soy, sino que sean lo que quieran y anhelen ser.

Irán marcando su propia huella”.

“Al fin y al cabo tienen sus propias metas y sueños, que quizás hayan sido las mismas mías, si hoy estaría transitando esa línea de tiempo”, comenta Omar. “Por eso no pretendo que sean lo que soy, sino que sean lo que quieran y anhelen ser. Irán marcando su propia huella, detrás de la cual sus descendientes dibujarán otras, y a lo mejor como yo, observen y se vean reflejados en el futuro en el que definitivamente también haya una parte de mí”, señala.

Hace 11 años fundó una ONG que asiste a niños y jóvenes

Darío Pastén tiene 39 años y es papá de Celina de 12. Darío fundó la “Agrupación de Jóvenes Unidos por el Progreso -AJUP-” hace 11 años con el fin de realizar tareas solidarias en Rivadavia y en otros departamentos. Dentro de la asociación funciona además, un Merendero denominado “Manos en acción”. La institución cuenta con personería jurídica.

“Realizamos cursos de capacitación en oficios destinados a jóvenes, personas con discapacidad, tenemos un espacio de contención para niños de 1 a 3 años, almuerzos solidarios, ciclos de cine, entre otras actividades”, explica el papá solidario.

Darío destaca que en plena cuarentena, AJUP se animó a continuar brindando la copa de leche para los niños del Barrio Foeva y zonas aledañas.

El 14 de mayo pasado, AJUP cumplió 11 años. Daría agrega que al iniciar este proyecto, su inspiración fue “pensar en el otro para poder ayuda a quienes no tienen las mismas oportunidades. En aquel momento nos agrupamos para hacer realidad este sueño solidario que hoy sigue vigente”.

“Los desafíos no terminan nunca”

Federico Funes periodista de Deportes de Zonda Diario cuenta que recibió con mucha alegría la noticia de que iba a ser padre y los desafios de la crianza de sus dos pequeños Pedro y Lucas.

“Era algo muy esperado. Lamentablemente la primera vez no llegó a su término el embarazo y lo perdimos. Los siguientes fueron igual, con felicidad, pero con un poco de miedo por eso quizás. Pero siempre con emoción porque era algo que planeamos y que anhelaba vivir. Hoy Pedro tiene 7 años, Lucas 5 y son mi vida”

“Siempre quise poder compartir cosas, enseñarles mis experiencias. Acompañarlos en todo, desde ir a la cancha juntos hasta llevarlos al colegio, y estar con ellos en lo más que se pueda. Obviamente, muchas veces no se puede, por tiempos y porque hay que saber darles espacios con sus cosas, sus actividades deportivas y sociales. Pero siempre imaginé ser un padre presente y muy metido en todo y creo que en parte lo estoy logrando, no sé si bien, pero que estoy, estoy”, asegura.

“Estoy convencido de que los desafíos no terminan nunca. También que cada vez es más difícil y no sé si estamos preparados para todo. De todas formas, pienso, y sobre todo viendo a amigos o gente de mi entorno, que lo más complicado será en la adolescencia y en la juventud. Eso sí que será complicado, sé que será así, por eso prefiero decirles las cosas ahora que no me pueden discutir mucho”, concluye.

“Mi única expectativa es disfrutar de mi bebé”

Lucas Laciar va a ser oficialmente papá en el mes de octubre cuando nazca su bebé. Entre todos los preparativos que la dulce espera conlleva recuerda como recibió la noticia. “Eran como las 7 de la mañana y escuché un grito de mi pareja desde el baño. Me asusté pensé que era malo porque fue muy repentino. Cuando fui me dijo “estoy embarazada”. No sabía que se había hecho un test y aunque presentía que lo estaba me sorprendió. Los dos nos quedamos impactados. En ese momento nos abrazamos y lloramos de la alegría por la buena noticia”

“Mientras sea sano y no hayan problemas la única expectativa que tengo es disfrutar”, indica.

Y sobre sus desafíos como futuro papá comenta: “creo que con la situación económica de este país, el desafío es poder darle todo lo que necesita a mi hijo y brindarle una educación con buenos valores que le permitan ser feliz y ser buena gente”.

Perdió a su hijo en un accidente y transformó su dolor en lucha

El 13 de febrero del 2015, un móvil de la policía comunal de Rawson, se llevó por delante a Guillermo Chirino y a su hijo Lautaro, quien con 12 años perdió la vida. Ese día marcó a fuego a Guillermo y a su familia. Esa tragedia fue el motivo de la nueva labor solidaria de Guillermo que es acompañar a las “Familias del Dolor y la Esperanza”. Se trata del grupo que se fundó para pedir justicia por los muertos en siniestros viales y para brindarle ayuda y contención a los sanjuaninos que pasan por estos malos momentos.

Chirino y su familia empezaron a juntarse con tres familias en la parroquia de la Virgen de Fátima en Rawson. Iban a “preguntarle a Dios por que hizo lo que hizo, porque con Dios es con el primero que te enojas”, asegura.

Chirino afirma que “el primer día del Padre es el peor, estas devastado. Es feo decirlo así, pero estás tan mal que te querés ir con tu hijo, hay muchos que caen en una terrible depresión y hasta piensan en suicidio. Yo le digo a los papás que van a pasar este primer día sin un hijo que levanten la mirada miren a los que están al lado. Por ellos, por sus otros hijos y por su familia, tienen que seguir adelante”.

Chirino admite que la muerte de un hijo en estas condiciones, es una herida queda en toda la familia para siempre y por ello, reconoce que hay muchos que necesitan ayuda, contención y apoyo psicológico. Eso fue lo que lo impulsó a seguir luchando por las demás familias. “Sé que mi hijo no querría verme así y por eso transformamos ese dolor en trabajo y en lucha para hacer cambios en este mundo y dejarlo un poco mejor hasta el día que nos volvamos a reencontrar”, reflexiona el padre de Lautaro que sigue adelante por su familia.

“Hablamos el mismo idioma el del dolor de haber perdido a un hijo, a un papá, a una pareja o a un hermano. Empezamos con esto cuando me pasó a mí, estaba solo, tenía a familia, pero mi familia no tenía la contención que ahora da el grupo y ayuda mucho. Al principio, cuando uno está devastado, viene bien el apoyo y las palabras de los demás, más si son personas que también perdieron a un hijo. No se hace olvidar lo que paso, pero es una contención”, explica.