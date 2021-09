Pablo Rago y Darío Lopilato con Zonda Diario en SJ

Los famosos actores que se encuentran en la provincia filmando “Ranchera cada camino, una historia” hicieron una pausa en el rodaje en la Plaza Seca del Centro Cívico para dialogar con Zonda TV y Zonda Diario.

Rago se mostró muy accesible y contó: “Estamos en una situación muy particular, haciendo un trabajo que lleva un montón de años, con mucho esfuerzo, con un equipo de primera y dándole trabajo a la gente de San Juan”.

Confió el placer que le produce “trabajar en lo que me gusta, con gente que me cae bien y conocer los lugares que me toca trabajar”. No ocultó la satisfacción de estar nuevamente en la función actoral que interrumpió la pandemia. “Estoy contento, volviendo a la actividad después de mucho tiempo, de un año y medio de que no hubiera proyectos y los que estaban se pararon”, expresó.

Lopilato también agradeció la calidez de los sanjuaninos. “La gente de San Juan nos a recibido muy bien, desde que estuvimos grabando en el centro la gente se acercó, también estuvimos en el mercado central”. Respecto del público que le expresa su reconocimiento dijo que no es de un determinado rango de edad, “es la familia y es el público que más me gusta. Me piden que les diga mamucha, papucho (las reconocidas frases de “Casados con Hijo” que protagonizó con Guillermo Francella y Florencia Peña), se acercan y te dicen gracias por lo que me hiciste reír. Son mimos. Hoy en día hacer reír es muy difícil”.

Luego confesó tener una historia muy bonita con San Juan: “ cuando tenía 6 años mis viejos tuvieron todo un trámite por el nombre de mi hermana porque no les dejaban inscribirla como Luisana, porque en Argentina decían que era el nombre de un estado de Estados Unidos (Liusiana), y tuvimos que hacer más de 1.000 km. para que unos amigos que tenemos en San Juan nos dieron una mano para inscribirla acá”.

Por supuesto que no dejó de recordar lo duro que significó la inactividad por el Covid -19. “Nosotros los actores somos los primeros que tuvimos que bajar el telón. Yo estaba haciendo teatro y vino Ángel Mahler y nos dijo en dos meses nos vemos. Olvidate, Fue terrible”, aseguró al rememorar el momento en que se inició la cuarentena allá por marzo del 2020.

“En el musical éramos 50 personas laburando y 30 arriba del escenario. Fue muy difícil salir de lo que estábamos viviendo”, amplió.

En el final tiró algo de lo que se trata la ficción. “Ranchera es un personaje divino. Tiene de todo. Es una creación increíble. Ranchera tiene que ser federal porque es algo bien argentino. Es un personaje que le tiene miedo a todo y es divertido”.

Finalmente destacó la calidad del equipo con el que trabaja.”Cuando tenés una buena dirección y te entendés con el dire, te marca dos cosas y vamos para adelante y se graba”, concluyó.

Pablo Rago

“Estamos trabajando muy cómodos, San Juan nos ha recibido muy bien”.

Darío Lopilato

“Es lindo volver a trabajar después de ese receso que hubo por la pandemia”.

DE CUMPLE

Pablo Rago ayer cumplió años y todos sus compañeros de elenco aprovecharon las cámaras de Zonda TV para agasajarlo con una torta y le cantaron el cumpleaños feliz mientras apagaba la velita.

SANJUANINOS

Dos figuras de Zonda TV fueron convocados para actuar en Ranchera cada camino, una historia. Se trata de Pandora del programa Ikonic y Pablo Montemurro de Aquello que nos contamos.

RECLAMO DE ACTORES Y ACTRICES DE SJ

Varios actores y actrices sanjuaninos se manifestaron en las redes sociales después de que el pasado 2 de septiembre realizarán el casting en el Teatro Municipal para actuar en “Ranchera cada camino, una historia”.

Es que después de que se hicieran públicas una serie de capturas de pantalla se aclaraba que la participación era Ad Honorem (sin pago), debido a que la producción es independiente y el presupuesto acotado. “Creemos que sería una gran experiencia poder actuar con actores como Pablo Rago y Darío Lopilato y varios artistas sanjuaninos de primer nivel, además de participar del rodaje de este capítulo que tiene una gran calidad técnica y artística”, rezaba el texto del mensaje.