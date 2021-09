Pablo Rago y Darío Lopilato a solas con el Zonda en San Juan

Los reconocidos actores argentinos están grabando en la provincia el Unitario “Rancheras, cada camino una historia” y se tomaron un par de minutos para charlar con Federico Gómez y hablar distendidamente del proyecto.

Pablo Rago, que hoy está cumpliendo 49 años se mostró feliz de estar en San Juan. “La verdad que encontramos todas las comodidades para desarrollar este proyecto, que es algo especial después de haber estado un año y medio sin poder hacerlo. La gente nos recibió de buena manera y hasta el zonda nos espera mañana” contó Pablo.

Mientras se terminaba de colocar el micrófono para salir a escena en la plaza del Teatro del Bicentenario un relajado Darío Lopilato comentó en exclusiva para Zonda sus impresiones. “Rancheras es un proyecto que debiera recorrer todo el país, es muy lindo para mi volver a esta provincia. Estuve cuando tenía 6 años y hoy vuelvo, me encuentro con gente que me dice te agradezco por hacerme reír. La verdad uno se siente bien en los lugares como San Juan donde te tratan tan bien, solo me falta que me inviten a un asado en el Dique” contó con su habitual humor Darío.