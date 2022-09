Otro importante paso para Emilia en La Voz

La joven artista sanjuanina, Emilia Soler dio otro paso importante en los octavos de final, en el reality de la Voz Argentina. El otro sanjuanino, Andrés Canto, quedó eliminado

Momentos finales se viven en la Voz Argentina. Anoche le tocó el turno al TEAM de Laly quien mostró la calidad de sus artistas. Entre ellas, Emilia Soler dio un paso importante en La Voz Argentina y sigue en competencia.

La interprete sanjuanina, cantó el tema de Silvio Rodríguez, “Por quien merece amor”. La joven contó que este tema tenía un significado muy importante para su familia, “es la canción de mis padres”, afirmó.

“Cuando me tocó ellos se abrazaron y dijeron mira las vueltas que da la vida y yo no entendía nada”, dijo Emilia emocionada. Agregó que “cuando les pregunté el porqué me dijeron que era como si les contara su historia de amor a todo el país”.

En la medida que pasaban los minutos, y profundizar su reflexión sobre la canción dijo que “nunca he visto tanto color en mi vida y nunca estuve tan feliz como en este momento” y rompió en llanto.

Quien se prendió al momento fue Ricardo Montaner que dijo “es un privilegio para nosotros estar en este momento tuyo, si dices que es tan importante, para nosotros muy grande y nos hace un poquito importantes”, dijo con cierta ternura a la joven sanjuanina. “Lo que puedo decir de tu interpretación es que reconfirma que a veces restar es más importante que sumar”.

Tanto Ricardo Montaner y Laly resaltaron la interpretación de la sanjuanina. Expresaron que le pudo de a poquito, hasta que explotó la canción. De esa forma la catalogaron como una “gran interprete”.

Andrés se despidió del concurso del talentos

En tanto que el otro sanjuanino, del TEAM Laly, Andrés Canto, quedó fuera del concurso, al no obtener el suficiente número de votos del público.

