Otro domingo negro con tres muertos por accidentes de tránsito en SJ

Ocurrieron en Albardón, Carpintería y Rawson. Tres vidas que se perdieron por la otra pandemia, la de los siniestros viales. Hoy tres familias lloran sus pérdidas.

Este domingo se vio marcado por la muerte en San Juan. Es que tres personas murieron por siniestros viales. Dos de ellos fueron este domingo, otro había sido el pasado 1 de diciembre y el hombre que luchaba por su vida, dio el último respiro ayer.

La última de las tragedias informadas este domingo por la Policía de San Juan, se dio por la tarde en Albardón. La víctima fatal fue un joven de 30 años.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales el hecho ocurrió en avenida España y Lozano, cuando Gullermo De La Vega impactó contra un árbol.

El joven iba en una motocicleta Mondial, no especificaron el modelo.

Al llegar, el personal médico, se encontraba inconsciente. Había una moto, marca Mondial.

Luego llegó una ambulancia departamental y lo trasladaron al Hospital Rawson. Desde el nosocomio informaron más tarde que De la Vega perdió la vida.

AGONIZÓ 3 DÍAS Y FALLECIÓ , HABÍA CHOCADO EN MOTO

Este sábado por la noche murió Cristian José Bustos, un motociclista que se había accidentado el pasado 1 de diciembre en Rawson. La noticia trascendió el domingo y despertó un gran interés ya que en las redes sociales pedía oración por él.

El siniestro fue sobre Lateral Este de Ruta 40 y calle Progreso entre la moto que manejaba y murió Cristian José Bustos.

El hombre de 39 años ingresó al Hospital Guillermo Rawson con un grave traumatismo de cráneo y politraumatismos en todo el cuerpo. Luego de luchar por tres días, su cuerpo no resistió los golpes y murió.

En las redes pedían por cadenas de oraciones para que se salve. Pero ahora ese pedido , se llenó de mensaje de dolor por la muerte del sanjuanino.

En las redes, la hija del hombre escribió una conmovedora carta.

“Papi, tengo tan inmenso dolor que no me permito entender que ya no estarás con nosotros, como nos cambió la vida en un segundo, un segundo que me arrebató el alma, que me destrozó el corazón”.

MURIÓ EN EL ACTO

Durante la mañana de este domingo, se produjo un choque fatal. En el siniestro, un hombre de 59 años murió atropellado en el acto. Todo sucedió sobre Ruta 40, unos 60 metros al sur de calle Anacleto Gil.



Fuentes judiciales informaron que un Chevrolet Agile conducido por Alberto Romero, de (23) embistió a una bicicleta en la que se trasladaba José Ignacio Villafañe, quien por la violencia del siniestro murió en el lugar.



Según relataron, el conductor del auto es oficial del Servicio Penitenciario y fue trasladado a la Subomisaría Castro.

Villafañe murió en el acto a raíz de las lesiones que presentaba. Se realizaron pericias de rigor y se ordenó el levantamiento del cuerpo para su posterior autopsia.