Otro argentino se pierde el Dakar tras dar positivo de Covid-19

Otro argentino se pierde el Dakar tras dar positivo. Una mala noticia impacta directamente en los representantes nacionales que serán parte de la travesía. Jeremías González Ferioli, que iba a debutar en Side by Side, dio positivo y no podrá estar en Arabia. Es la segunda baja confirmada para los nuestros.

Luego de confirmarse que Franco Caimi no estará presente al no poder recuperarse de una lesión, se produjo la segunda baja para la legión argentina en el Dakar. Se trata de Jeremías González Ferioli quien encaraba el desafío de sumarse a la categoría Side by Side, tras un exitoso paso por los Quads.

El piloto cordobés anunció su deserción en las redes sociales luego de dar positivo el test de covid. “Di positivo de covid en uno de los últimos tests antes de viajar y no voy a poder estar en el @dakarrally”, escribió en su cuenta de Instagram.

De esta manera, el país pierde un potencial candidato a pelear por el top cinco de la competencia.