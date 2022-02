Otra vez piden apartar a la jueza Tettamanti de una causa por la suspensión de las PASO

La magistrada a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo se declaró competente en la presentación de acción de nulidad que interpuso Juntos por el Cambio por la suspensión de las PASO en la provincia.



No obstante esto, ayer a última hora, la provincia representada por el Fiscal de Estado Jorge Alvo, presentó la recusación de la jueza. La misma tiene un plazo de 5 días para admitirla o rechazarla y luego será el turno de la Sala IV de Cámara de Apelaciones (integrada por los doctores Juan Jesús Romero, María Eugenia Varas y María Josefina Nacif).

En la causa iniciada por los diputados Juan Carlos Gioja, Graciela Seva y Leonardo Gioja, la provincia también recusó a la jueza pero con el argumentos de que ella había prejuzgado en la misma al dictar una cautelar que suspendía los artículos modificados del Código Electoral.

Sobre esa causa, la jueza elevó el informe a la Cámara el pasado 4 de febrero y aún la Cámara no resuelve sobre la recusación y sobre la medida cautelar.

En ese escenario ingresó el viernes 18, la presentación de los partidos políticos que integran el frente Juntos por el Cambio y como primera providencia, la jueza dictó la declaración de competencia del juzgado.

También se le dio comunicación al Fiscal de Estado en representación de la provincia el pasado lunes y ayer a última hora ingresó esta presentación.

La acción judicial de JXC

Como ya había adelantado en exclusiva Zonda Diario, todos los partidos que conforman, Juntos por el Cambio, acudieron a la Justicia, el jueves 17, para pedir que se declare nula la ley que impulsó el oficialismo de San Juan para eliminar las PASO.

Guido Romero, uno de los abogados del espacio político explicó en esa oportunidad a Zonda Diario que la presentación se basaba en dos acciones: una de nulidad y otra de inconstitucionalidad.

A su vez detalló que “la primera que planteamos es respecto en la sanción de la ley 2348N llevada a cabo el 16 de diciembre se basa en el procedimiento que se llevó a cabo en la sanción dentro del recinto” de la Legislatura.

Narró que en la oportunidad “se presentó el código ya reformado. No fue una modificación al anterior sino la sanción de uno nuevo, en donde los diputados no tuvieron un solo minuto para poder determinar cuales eran los artículos que se estaban modificando porque no hubo un debate parlamentario, cosa que afecta gravemente a las instituciones en virtud de que un código electoral contiene las reglas básicas del juego democrático”.