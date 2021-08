OSSE realiza reparaciones de urgencia en la Planta Potabilizadora de 9 de Julio

Los trabajos comenzarán hoy miércoles 18 de agosto, restringiendo el servicio de agua potable en la zona, hasta las 14, aproximadamente.

En la mañana de este miércoles, personal de la Planta Potabilizadora de 9 de Julio, detectó pérdida de agua en la salida de dicha planta. Es por eso que están realizando las maniobras necesarias para comenzar con la reparación pertinente.

Mientras duren los trabajos, el servicio de agua potable se verá afectado en las inmediaciones del establecimiento, hasta las 14, aproximadamente.

Es esencial el uso cuidadoso del agua potable por parte de todos los usuarios, destinándola sólo para el consumo básico y necesario.

Cuidar la reserva del tanque domiciliario.

Priorizando el consumo de agua potable para acciones vitales.

No regar – No lavar veredas ni autos – No llenar pileta, etc.

La empresa pone a disposición vías de contacto para realizar cualquier consulta:

WhatsApp 264 506 4444 -solo texto-.

Línea gratuita 0800 222 6773.

Sitio web de OSSE / contacto.

Facebook: Obras Sanitarias Sociedad del Estado.