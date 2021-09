Oscar de la Hoya tiene Covid y no podrá pelear

A pocos días de lo que iba a ser su regreso al boxeo a través una exhibición ante el brasileño Vitor Belfort, el ex púgil profesional grabó un video en el cual confirmó que tiene coronavirus y que se encuentra internado en un hospital del estado de California.

El ex campeón mundial de boxeo, Oscar de la Hoya, quien iba a regresar al ring el 11 de septiembre en Los Ángeles para una exhibición con el brasileño Vítor Belfort, se contagió coronavirus y pospondrá el evento.

“Me siento mal, muy mal, tengo Covid. No puedo respirar bien y estoy muy dolorido”, explicó De la Hoya en el video que grabó en el hospital White Memorial, del estado de California, según consignó el periódico mexicano Medio Tiempo.

“A pesar de estar vacunado, lo mismo contraje Covid y no voy a poder pelear el próximo fin de semana”, añadió el ex boxeador, ganador de 11 títulos mundiales en seis categorías diferentes y medalla dorada en los Juegos de Barcelona 1992.

Pese a perderse el combate del próximo sábado, vaticinó una pronta vuelta y espera poder pelear antes del 2022: “Actualmente estoy en el hospital recibiendo tratamiento y estoy seguro de que volveré al ring antes de que termine el año. Dios bendiga a todos y cuídense”.

El ex boxeador, de 48 años y retirado desde 2008 tras perder con el filipino Manny ‘PacMan’ Pacquiao, declaró hace algunos días que estaba muy ansioso por subirse de nuevo a un cuadrilátero.

En cuanto a su fallida vuelta al cuadrilátero, según apuntan diversos informes, el candidato más fuerte para sustituir a De la Hoya en el ring es Evander Holyfield. A pesar de su cartel, el nuevo contrincante debe ser autorizado por la Comisión Atlética del Estado de California para la realización del evento.