Óscar de la Hoya reveló que volverá al ring

El ex campeón de 48 años iba a pelear en este 2021 pero un contagio de covid retrasó sus planes y ahora apuesta por todo.

El 2021 dejó grandes peleas pugilísticas durante toda la temporada, algunas de ellas despertando un gran interés mediático como la del regreso de Floyd Mayweather a los cuadriláteros cuando el seis de junio se enfrentó al youtuber Logan Paul en un duelo que terminó “sin resultado” al no haber jueces ni un nocaut de por medio.

Ahora, sin embargo, se espera que para mayo del 2022 todos los focos vuelvan a apuntar a un mismo sitio después de las declaraciones que brindó el ex campeón en múltiples categorías Óscar de la Hoya con respecto a su vuelta a la acción.

El actual promotor y dueño de la compañía Golden Boys Promotions reveló en una entrevista con el portal estadounidense TMZ Sports que volverá a subirse a un ring el próximo año después de no poder hacerlo en este, producto de la pandemia por coronavirus.

“Personalmente, en este momento no estoy motivado por el covid. En realidad estaba en muy buena forma y luego el coronavirus me golpeó así que mi moral en este momento está un poco baja en lo que respecta a subirme a un ring a pelear”, consideró el ahora empresario de 48 años.

Sin embargo, al ser consultado sobre si en 2022 el mundo podría verlo en acción, el ex campeón de la división superwélter de la CMB, entre otros títulos, aseguró que, “cuando llegue enero, estoy seguro de que volveré a entrenar. Comenzaré de nuevo y me prepararé mentalmente primero”.

“Si quiero volver de nuevo, posiblemente será el cinco de mayo”, estimó el mexicano de nacionalidad estadounidense.

“Golden Boy quiere volver y de la mejor manera. Cuando le preguntaron por quién podría ser su rival, el también ex medallista olímpico no lo dudó: “Quién sabe, podría ser Floyd Mayweather. Es probablemente la pelea más grande que podrías hacer hoy”.

En declaraciones anteriores, Óscar de La Hoya ya había manifestado sus ganas de luchar contra el ex campeón invicto y referente del deporte, y habría asegurado que tenía una oferta difícil de rechazar para Money: 100 millones de dólares, cantidad que anunció que sigue en pie si su colega decide aceptar.

Ambos personajes, que en sus tiempos de apogeo dejaron una gran huella en el mundo del boxeo, se enfrentaron el cinco de mayo del 2007 en el MGM de Las Vegas. Allí Oscar llegaba como el campeón mundial superwelter del CMB.

A pesar de que el Golden Boy se mantuvo con la iniciativa en todos los rounds, la velocidad, agilidad y habilidad de piernas de Floyd Mayweather le permitieron obtener el triunfo por decisión dividida.

De la Hoya, que no sube a un ring hace trece años iba a luchar contra Vitor Belfor (ex campeón de la UFC) el 11 de septiembre, sin embargo un contagio de COVID-19 lo mantuvo con dificultades físicas las cuales le impidieron subirse al ring para su posible regreso triunfal.

“Quiero cerrar una etapa de mi vida y de mi carrera que yo no cerré, la cerró el público. Fue una decisión incorrecta de mi parte porque pensé que ya no tenía nada que dar”, reconocía meses atrás en diálogo con ESPN.