Oscar Castro y su homenaje a todas las mamás en su día

Oscar Castro, es un pocitano de pura cepa, que viene recorriendo las escuelas del departamento para hacer conocer sus poesías, aquellas que un día plasmó en un papel y lápiz y que atesoró en lo más profundo de su corazón. Hoy la realidad. La tecnología lo cambio por la lapicera, la computadora o la impresora, pero siempre poniendo un toque personal a sus palabras.

Hace un par de días estuvo por Zonda Diario y quiso dejar una poesía en homenaje a todas las madres del mundo, pero de manera especial para las de San Juan y fundamentalmente resaltando las virtudes de su madre. Esta es la poseía que escribió ya hace un tiempo para todas las Mamás en su Día y que tituló.

“Mi Madre ya no está conmigo”

Que feliz mi Madre se quedó, cuando de mi.

se embarazó, ella en su pancita 9 meses

me llevó, hasta que un día de su pancita

salí, cuando la partera me puso en sus

brazos. Ella muy fuerte me apretó y me dijo

hijo cuanto tiempo te esperé para

poder en mis brazos tener.

////

Cuando era un bebé, ella me daba de mamar

y yo en sus ojos marrones me sabía reflejar

y ella con sus manos suaves me sabía

muchas caricias dar cuando en su falda

me tenía para poderme alimentar. Todos los

días cuando mi papá llegaba de trabajar

a mi me daba mucha alegría, cuando

él se ponía conmigo a jugar.

////

Que solo me he quedado por el Señor a mi

viejita de mi lado me la ha arrancado muy

triste que quedado porque ya no la tengo

más a mi lado y ahora con quien voy a poder

comentar mis penas y alegrías y contarle a ella

que me ponía muchas atención cuando yo me ponía

a hablar. En las noches salgo al patio y al cielo me

pongo a mirar y a recibir esta poesía porque desde

el cielo ella me va a escuchar

Una madre es capaz de dar todo, de querer con todo su corazón

sin recibir a nada a cambio.

DE: OSCAR CASTRO