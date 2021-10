Orrego: “voy a votar a dos manos la ley”

El diputado sanjuanino de Juntos por el Cambio dijo también que “no tiene ganas de ceder ante las imposiciones del oficialismo”

El fracaso de la reunión en Cámara de Diputados ayer por que no el oficialismo no tuvo quórum para sesionar.

Dentro de los diputados que no dieron el visto bueno a la Ley que beneficia a los viñateros de San Juan, estuvo Marcelo Orrego.

En una larga charla con Raúl Farrán en el programa Dinámica Informativa por Zonda TV aclaró porque no se hizo presente.

“Yo no baje porque pedí en labor parlamentaria que se incorporara la ley de emergencia hídrica para la provincia y ellos dijeron vamos a tratar estos temas y nada mas. Quieren imponer ellos y no es la forma. No tengo ganas de ceder antes las imposiciones porque esto no es así” expresó Orrego.

Al mismo tiempo aclaró que su ausencia no significa que no le dará la espalda a la ley. “Voy a votar con las dos manos la ley que beneficia porque estoy de acuerdo” remarcó el diputado nacional.

DOS DECLARACIONES FUERTES

Dentro de los temas que abordó Marcelo Orrego están las próximas elecciones. “Estamos a 4 puntos y es casi un empate técnico, vamos a buscar ganar”.

También de cara al futuro dejó muy buena referencia de Fabián Martín “Está preparado para ser gobernador”.