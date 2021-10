Orrego: “Hace un año que pido para los sanjuaninos que se declare la emergencia hídrica”

El diputado nacional, Marcelo Orrego, refutó en conferencia de prensa la acusación de no querer dar quórum. “Nos acusan de no querer apoyar a los trabajadores de las viñas y eso no es cierto, por supuesto que los vamos a apoyar, pero lo que no podemos permitir es que nos impongan una agenda sin escuchar también nuestros planteos”, señaló Orrego.

En ese sentido, el legislador remarcó que desde septiembre del 2020, pide e insiste que traten su iniciativa de emergencia hídrica, que elaboró con el asesoramiento de las asociaciones de viñateros, “un proyecto fundamental para el futuro de nuestra provincia y que ellos no quieren tratar”, enfatizó Orrego. La iniciativa alcanzó el máximo de firmas de legisladores, extendiendo los beneficios a otras zonas afectadas por la sequia.

“No podemos permitir que nuestros productores enfrenten otra vez la incertidumbre por el dilema de si van a poder disponer o no de agua suficiente para el riego”, concluyó el legislador de JxC.

LOS BENEFICIOS QUE PIDE ORREGO PARA SAN JUAN

El proyecto de Orrego 5140-D-2020 incluye las siguientes medidas :

– Partidas presupuestarias especiales, a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA) previsto en la Ley 26.509, para la reactivación de pozos y las obras de infraestructura requeridas para aliviar los efectos de la escasez de los recursos hídricos;

– Eximición, por el término que se determine la emergencia, del cómputo de los impuestos nacionales en las tarifas eléctricas de distribución para los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios electrodependientes (conforme a los parámetros dispuestos por la Ley N° 25.300, sus normativas reglamentarias y complementarias), afectados por la emergencia;

– Exención de las alícuotas vigentes por derechos de exportación mientras dure la declaración de emergencia;

– Ampliación de fondos destinados a preservar los puestos del personal temporario que haya prestado servicios por al menos DOS (2) períodos consecutivos, en momentos claves de producción en los que se requieren mano de obra intensiva, como cosecha, acarreo, atadas, poda o empaque, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.

-Créditos a tasa cero para el fomento de riego presurizado, entre otras.

El proyecto, logró la adhesión de legisladores de otras provincias extendiendo las medidas a Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Entre Rios, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy.