Organizan homenajes para las víctimas del ARA San Juan en la provincia

La idea de los familiares es recolectar banderas con mensajes destinados a los desaparecidos. El próximo 15 de noviembre se cumplen cuatro años de la tragedia naval.

Celeste Alfaro, hermana de Ricardo, uno de los desaparecidos del submarino ARA San Juan, contó en Dinámica Informativa de Zonda TV, el trabajo que están realizando para recordar el 15 de noviembre a las víctimas de la tragedia naval.

La idea es que desde las escuelas, instituciones y a nivel personal puedan realizar una bandera, un afiche o dibujo que serán enviados a Mar del Plata.

Además, Celeste contó que se está trabajando para que en el Cementerio de la Capital se realice un monolito que sirva para recordar a los tres sanjuaninos que desaparecieron en el submarino.

“La convocatoria es a través de las redes sociales para quienes puedan aportar una bandera con algún mensaje que no quede en el olvido”, amplió.

“Gracias a Dios, tengo mucho apoyo del Gobierno de San Juan, ya que también he planteado la idea de realizar un monolito para los tres sanjuaninos con el fin de tener un lugar físico donde poder realizar un homenaje y que cada 15 de noviembre se conmemore el día. La idea es que sea en el cementerio de la Capital pero aún no está definido”, indicó la joven.

“Todo lo que aporten los sanjuaninos será llevado a Mar del Plata. Las banderas se recibiran hasta el 10 de noviembre. Queremos que se sumen los colegios con mensajes de los alumnos y docentes”, agregó.

“El año pasado fueron pocos homenjaes por el tema de la pandemia, este año queremos hacer algo más importante. Se ha sumado mucha gente para reflejar sus sentimientos en las banderas”.

A la vez, habrá un acto el próximo 25 de octubre frente a la Base Naval de Mar del Plata en conmemoración de los 44 desaparecidos, ya que el 25 de octubre de 2017 fue la última zarpada desde la base naval.

“Se acerca esta fecha y uno revive todo el dolor. No es lo mismo perder a alguien y tenerlo que no tener nada, por eso uno busca la manera de apaciguar el dolor y no quede en el olvido”, destacó Celeste.

Las banderas se recibirán hasta el 10 de noviembre y para entregarlas se pueden comunicar, vía fecebook con policelestealfaro o al whatsapp 2644893146.

