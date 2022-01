Organizaciones sociales y de Izquierda se movilizaron contra el pago al FMI. A horas del primer vencimiento de deuda de 2022, organizaciones sociales y de izquierda se movilizaron frente al Ministerio de Economía en rechazo al pago de los 731 millones de dólares a desembolsar este viernes ante el FMI.



La movilización se inició en el Obelisco y se trasladó a las puertas del ministerio conducido por Martín Guzmán. Entre las agrupaciones presentes figuraron Libres del Sur, el Frente Popular Darío Santillán, el Nuevo MAS y el Partido Obrero.

Las principales consignas que se reflejaron en pancartas y banderas fueron: “Primero lo Primero: ¡Ni UN Dólar más al FMI!” y “Las estafas no se pagan, ni este viernes ni nunca”.

“Ningún sector del gobierno, incluido el kirchnerismo, tiene como estrategia una ruptura con el Fondo y la defensa de una política de autonomía nacional genuina. Cristina Kirchner en persona ha avalado la permanencia de Guzmán, que ha sido la pieza clave en los acuerdos con el Fondo Monetario”, sostuvo el legislador porteño del PO Gabriel Solano durante el breve acto.

Por su parte, Humberto Tumini, de la agrupación Libres del Sur, destacó que la protesta se replicó en todo el país con el objetivo de que el Gobierno “no le pague el viernes U$S 718 millones al FMI ni U$S 369 millones el martes”.

A través de un comunicado de prensa, el dirigente afirmó que “las estafas, como esta de la deuda de Macri con el Fondo, no se deben pagar, menos con los sufrimientos del pueblo argentino”.

Asimismo, la dirigente nacional del Nuevo MAS Manuela Castañeira argumentó desde su cuenta de Twitter que se trata de un tema “bisagra” para el futuro del país.

“No hay que hipotecar el futuro de la Argentina y el del las clases trabajadoras. Por lo que llamamos a romper con el Fondo Monetario Internacional”, pidió.

En la misma sintonía hizo referencia a la opinión de un sector del kirchnerismo que se posicionó en contra del pago a la entidad, y los incitó a plegarse a la movilización.

“Se han escuchado voces de sectores del kirchnerismo afirmando que no hay que pagar: les decimos que pasen de las palabras a los hechos. No hay posibilidades de lograr una negociación mejor .

Las reglas del fondo son lo que son: un ajuste económico sin fin”, ponderó Castañeira.

Las posiciones en torno al acuerdo con el FMI varían según el sector. En los últimos días, varios dirigentes cercanos a Cristina Kirchner como Leopoldo Moreau, Claudio Lozano y Fernanda Vallejos opinaron sobre la posibilidad de no acordar con la entidad.

“No existe, en la historia moderna, mayor violador sistemático de los derechos humanos de los pueblos que el Fondo Monetario Internacional”, denunció Vallejos.

Y agregó: “Estados Unidos pretende, vía el FMI, arrasar los derechos humanos de los argentinos”. En Casa de Gobierno, mientras tanto, evitan dar definiciones sobre el desembolso del vencimiento de los próximos días.