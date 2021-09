La cantante debió ser intervenida en la Fundación Favaloro tras sufrir un episodio mientras conducía su auto.

Patricia Sosa confirmó en Intrusos (América) que sufrió una falla cardíaca hace tres semanas mientras manejada. El episodio la llevó a realizarse una serie de estudios que derivaron en una cirugía en la Fundación Favaloro.

Rodrigo Lussich abrió la emisión de Intrusos de este martes revelando que la cantante había sido intervenida quirúrgicamente semanas atrás, aunque la información recién se había dado a conocer recién hoy. “Operaron del corazón a Patricia Sosa”, anunció el conductor del ciclo. “Sucedió producto de un malestar cuando iba en su auto. Fue un mal funcionamiento eléctrico en el corazón”, agregó, y detalló que Patricia Sosa fue operada a través de un cateterismo.

Lussich explicó que Patricia Sosa se encuentra recuperada, a dos semanas de haber sido intervenida en la Fundación Favaloro, y que solo acude a ensayar para la próxima obra que prepara José María Muscari, “Perdida mente”, pero ha cancelado otras invitaciones o eventos a los que iba a asistir.

Oscar Mediavilla, su esposo y padre de su hija, se encontraba en Chile al momento de lo sucedido. Aunque ahora se encuentra en Buenos Aires, cumpliendo con el aislamiento debido. “Lloraba, lloraba todo el tiempo. Estaba muy asustada”, indicó Lussich.

Que dijo Patricia

En un audio enviado a Intrusos, Patricia Sosa contó: “Tuve como dos episodios. Uno feo mientras estaba manejando. El corazón me hizo un ruido y sentí un fuego. Fuerte, fuerte, me maree mucho, mucho, mucho, esperé que se me pase y llegué a mi casa como pude, con un susto bárbaro, llamé al cardiólogo”.

“Me atendieron desde la mañana hasta la tarde en la Fundación Favaloro, viendo qué podía ser, los estudios salieron perfectos pero me dejaron un Holter 24 horas”, explicó la cantante, compositora y actriz, de 65 años de edad.

“Cuando estaba volviendo a casa me sucedió otra vez y pudieron leer que tenía un desperfecto en la parte eléctrica del corazón, se llama arritmia auricular, en la parte eléctrica. No entiendo mucho”, dijo Patricia. Y agregó: “Me dieron un antiarrítmico perola solución era la operación. Y bueno, yo podía estar y operarme en marzo, abril, que se yo. Es con cateterismo, pero no, decidí hacerlo ahora. Me hicieron los estudios y hoy hace quince días que ya me operé”.