Operaron de nuevo a Juani Castro y no descartan una tercera intervención

Un terrible caso de violencia vial, mantiene en vilo a San Juan y al país. Es que el deportista de alto rendimiento Juani Castro, fue quemado con agua hirviendo en medio de lo que afirmaron, fue una discusión de tránsito.

El joven se encontraba entrenando cuando ocurrió el hecho y hasta estuvo un tiempo en terapia intensiva. Y lo operaron dos veces y ahora no descartan una tercera operación. Pero ya salió. La atacante, es una mujer que ya está arrestada, pero ahora piden su excarcelación o prisión domiciliaria.

“Él está bien, la heridas vienen evolucionando bien. Esta mañana le han hecho la segunda intervención y la doctora nos ha dicho que duró menos que la primera. Eso es positivo porque se han demorado menos en poder raspar y curar”, dijo Maria Fernanda Cerdera, mamá de Juani, a Zonda TV, este lunes por la tarde.

“Él está bien de ánimo y es un niño fuerte”.

Cerdera no descartó una tercera intervención quirúrgica: “Están tratando de hacer otra, pero si lo hacen están viendo de trata en lo posible de no volver a poner anestesia total”, agregó.

También recalcó que “por ahora los médicos no nos dan un tiempo para una recuperación total”.

“Pregunta todo el tiempo cuándo puede volver a entrenar. No lo va a frenar nada”.

Respecto a la continuidad deportiva de Juani Castro, señaló que “todavía no lo he querido hablar con la doctora García. Veremos como encaramos cuando ya estén cicatrizadas las heridas, porque en el entrenamiento está muy expuesto al sol.

“El ahora se conforma con poder participar”.

Versiones cruzadas y una disputa que se dará en la Justicia

La abofada defensora de la mujer que le tiró agua hirviendo a Juani Castro, María Filomena Noriega, pidió la excarcelación o prisión preventiva para la detenida. Basó su argumento en que los ciclistas estaban prepoteando a su marido, que eran dos y que ella intentó defender al hombre de los ciclistas. también dijo que tiene depresión y que toma medicamentos psiquiátricos porque hace un año perdió un bebé y entró en depresión.

En contraposición, la mamá de Juani señaló a Zonda TV que:

“La agresión la empieza él (por él marido de la detenida). Fue una discusión de tránsito, los chicos habían querido doblar, el venía como para Zonda. Los empezó a insultar y lo ha increpado a mi hijo con un fierro. La declaración de la mujer es absurda“.

Además agregó que: “mi hijo me dice que, en un momento, el hombre le dijo a la mujer “no te bajés que esto lo arreglo yo” y ella, en ese momento, ya le ha sacado la tapa al termo. Una de las testigos me dijo que ella ya venía con el termo destapado“.

“El no se percató porque estaba enfrentado al hombre y ella vino por detrás de mi hijo y ella le vació el termo y le dijo: vas a ver pendejo como vos no pedaleas más”.

“He visto que la doctora que la defiende ha pedido la excarcelación porque esta mujer tiene problemas psiquiátricos. Con más razón, es un peligro que ande en la calle”.