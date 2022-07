Operaron al nene mordido por un pitbull en Caucete

También le labraron una acta por violar la Ley Lara al propietario del can a quien se le inició además, un sumario prevencional caratulado como lesiones culposas.

Este miércoles, alrededor de las 14:51 hs, en el Barrio Conjunto 5, de Caucete, un perro “tipo cruza con pitbull” mordió a un nene de apenas 3 años. De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, el can salió del interior del domicilio, mientras el menor estaba jugando en la vía pública.

A raíz de tal suceso, el perro lo mordió y le desprendió el cuero cabelludo a la altura de la frente. Por ello, los policías llamaron a una ambulancia, pero por la gravedad del hecho, el niño fue trasladado por sus progenitores en una movilidad particular, al Hospital de Caucete.

Al llegar al nosocomio, inmediatamente una ambulancia departamental trasladó al niño al Hospital Guillermo Rawson. Es que presentaba heridas graves. Desde el Rawson, informaron que el nene presenta SCALP en el cuero cabelludo, por lo que lo intervinieron quirúrgicamente.

¿Qué pasó con el dueño del perro?

De acuerdo a lo señalado por las fuentes del caso, se le inició un sumario prevencional caratulado como lesiones culposas, al dueño del can, que no fue identificado. Interviene en el caso el Juzgado Correccional en turno.

Además, prestó colaboración en el domicilio del propietario del CAN, personal de la Policía Ecológica, quienes le realizaron acta al propietario del perro por infringir el artículo 170° de la Ley 941-R, Ley 2002-L y Ley 2190-L, a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Caucete. Fue por no tener reglamentariamente en condiciones al can y por no adoptar los recaudos y las medidas de seguridad que le corresponden al animal.