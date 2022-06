Operan de urgencia a “La Chepi” por una complicada anomalía

Luego de realizarle una mamografía, los médicos descubrieron que tenía microcalcificaciones en uno de sus pechos. Estas pequeñas manchas de calcio traen complicaciones a futuro e incluso podrían llegar a ser indicadores de cáncer de mama.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y, si entra la aguja para sacarme la muestra, me podrían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me mandó directamente al quirófano”, manifestó La Chepi en sus redes sociales.