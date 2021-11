Omar, el sanjuanino con Parkinson que pedalea a Neuquen y recibe amor donde se para

Salió hace algunos días desde Media Agua y ya va por el sur de Mendoza. Una familia pobre lo ayudó en el camino y un gendarme le regaló un casco. Su epopeya es para visibilizar los problemas de los sanjuaninos con Parkinson.

Por una causa noble Omar Rojas, un hombre con un alma de hierro que emprendió un viaje en bicicleta hasta Neuquén desde San Juan. El motivo, es visibilizar las problemáticas de la gente con Parkinson, enfermedad que padece hace 14 años. Anoche fue ayudado por una familia pobre, pero rica en generosidad.

Al medio día de este jueves, Omar estaba en el escuadrón 29 de Gendarmería en Mendoza, Allí fue atendido en su alimentación, le dieron hospedaje e información sobre el clima. Su viaje lo continuará mañana.

Lo hará estrenando casco ya que recibió uno de regalo de su compañero de habitación, un gendarme joven de Jujuy llamado José Mercado quien admira la travesía de Omar, qué ahora tiene su propio casco porque el que llevaba es prestado.

Una familia humilde le dio su apoyo y lo conmovió hasta las lágrimas

De acuerdo a lo informado por Parkinson San Juan, la agrupación que quiere ayudar Omar, “nuestro guerrero anoche no sé comunicó, desde gendarmería nos avisaron que no había señal. Hoy a las 7 de la mañana nos contó que golpeó la puerta de una casa muy humilde, dónde le abrieron con el corazón, no tenía batería su celular, allí tienen electricidad por medio de paneles solares”.

“Omar se quebró en llanto, por la grandeza del amor de Dios que lo asiste”, afirmó Graciela Orostizaga, titular de Parkinson San Juan.

Además, desde Parkinson San Juan, pidieron bendición para Omar y esa familia que lo despidió con un te caliente y mucho cariño.