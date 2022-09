Ojea: “Podría ser un punto de inflexión”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea (foto), sostuvo que “el atentado a la vicepresidenta de la Nación ha dejado atónitos y perplejos” a los argentinos y puso “al desnudo la miseria como Nación , la falta de entendimiento y de diálogo y de fraternidad”, lo cual debe ser “un punto de inflexión” para “abrir el camino a una mayor creatividad ya una búsqueda sincera de un mejor encuentro”.



Así lo manifestó en su reflexión dominical, donde registró ad emás el pasaje evangélico en el que Jesús dice “quien no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo”.