Ofrece sus servicios de peluquera para traer a su hija desde Venezuela. Lucía Arroyave llegó a San Juan en 2018. Ella es peluquera y busca traer a su hija desde su tierra. Necesita 600 dólares, pide ayuda para conseguirlos, ofreciéndose para trabajar como peluquera.

Escribe: Víctor García

Lucía Arroyave es una venezolana que escapando a la mala situación de su patria llegó a San Juan el 12 de julio de 2018, tratando de buscar un futuro mejor. Al hacerlo tuvo que dejar en su tierra a su hija y sus dos papás. Desde el momento en que llegó a San Juan siempre le envió ayuda a su familia. Ella reconoce que en Venezuela se vive de una manera crítica, el sueldo mínimo en este país es de solo 8 dólares.

Lucía es caraqueña y los últimos años que vivió en Venezuela lo hizo en Ciudad Bolivar, un estado limítrofe con Brasil. El límite lo tienen con el distrito de Roraima, cuya ciudad más importante es Boavista.

La mujer-36 años-, que en la actualidad vive en San Juan, dejó a su tierra porque su hermano que se había venido antes le contó las posibilidades que tendría en el país.

“En ese momento, mi padrino me pagó el pasaje. Por ese momento el podía aún”, cuenta Lucía.

“Allá dejé a mi hija porque no sabía conque me iba a encontrar acá”, afirma.

En San Juan trabajó en un restaurante, como mesera, en una estación de servicio y en ahora trabaja en una peluquería, profesión en la que tiene 18 años de experiencia.

Hoy la mujer tiene otro desafío y es el poder traer a vivir a su hija con ella. La muchacha tiene 16 años y por ser menor de edad tiene que venir en un vuelo directo hasta la Argentina.

Lo cierto es que lograr esto le implica unos 600 dólares, que está intentando conseguir.

En diálogo con Zonda Diario contó que “en acuerdo con el Padre de mi hija el la llevará hasta la ciudad de Boavista, en Brasil, porque desde Venezuela no se puede salir en avión, te cobran mucho más caro”.

Agregó que la muchacha saldrá como brasilera, pues el padre tiene esta documentación.

El traer a la chica a Argentina es algo que desde hace rato Lucía viene planeando, pero “recién ahora el padre de mi hija la podrá llevar a Brasil”. Para hacerlo tiene que hacerlo vía carretera y el costo es alto “más si se entiende que el litro de gasolina- nafta-, hay que comprarla de manera clandestina en unos 5 dólares el litro”.

La realidad es que “el padre de mi hija me dijo que el 26 de enero viaja a Brasil, que recién pudo hacerlo y que me puede enviar a mi hija, pero para ello tengo que comprar el boleto del avión”.

El tema es que “tengo que comprar un boleto -pasaje- ida y vuelta. Antes se podía ingresar a Argentina por el proceso de reunificación familiar, pero eso se cerró, por lo que el pasaje tiene que se de esa característica”.

Ante esto, la joven madre, ofrece sus servicios de peluquería para poder juntar dinero y de esa forma poder reunirse con su hija. Contó que “en la actualidad tengo 17 mil pesos y mi novio- ahora estoy en pareja- quiere vender su moto para poder traerla, pero esto último es bastante complicado en estos días”.

Por esto pide que quien quiera contactarse con ella lo puede hacer en la peluquería Arena que queda en Calle Brasil pasando Lavalle, antes de Aberastaían. También se pueden comunicar al teléfono 2645742316 o al correo electrónico : [email protected] La mujer pide colaboración a cambio de trabajo y los servicios de peluquería.

Su vida en el exilio argentino

La mujer recordó que cuando llegó a San Juan estuvo unos meses conviviendo con su hermano y su pareja. Luego de ello consiguió un trabajo en un restaurante, “al principio fue lavando los platos, luego como mesera. Esto me permitió alquilar un mono ambiente y tener mi espacio”.

En ese lugar, le tocó pasar su primera Navidad. “Eran las 9 de la noche yo estaba en el departamento y veía todo claro, allá en Venezuela anochece sobre las 6 de la tarde. Eran los días más largos de mi vida”. Agregó “esa Navidad me pregunté que qué hacia yo aquí, quería tomar una mochila e irme caminando buscando caminos para Venezuela. Estaba lejos de mis padres y de mi hija, fue terrible”.

Superada esa situación, la mujer fue armando su vida en San Juan, donde tiene su pareja. Pero no se olvida de los seres queridos que dejó en tierra bolivariana. Hoy vive con su pareja argentina

Ayuda a sus padres

Lucía contó que desde antes de llegar a Argentina “siempre ayudé económicamente a mis padres. Mi papá tuvo un problema cardiaco y quedó incapacitado para trabajar. En ese momento pensar en la atención médica es imposible. Allá te cobran hasta el cloro con el que limpian un quirófano”, contó.

En ese sentido contó que siempre mandó ayuda para sus padres y su hija en Venezuela.

Explicó que su hija “en principio vivía con su padre, pero fue creciendo hubo algunos actos de rebeldía y ella se fue a vivir con mis padres, lo que implicó tener que mandarles mas dinero por mes”.

Contacto

