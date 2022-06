Obras y festejos en el cumple de Jáchal

Hoy se celebra un nuevo aniversario de la Fundación de Jáchal. En el departamento habrá una serie de actividades que pasan por resaltar la tradición de este núcleo de población.

Con motivo de celebrarse el 271 aniversario de la Fundación de Jáchal, el intendente Miguel Vedia, dialogó con Zonda Diario, sobre la realidad del departamento. “Nosotros vivimos plenamente nuestro aniversario y es un motivo especial para reunirnos todos los jachalleros en nuestra plaza departamental. Esto nos permite disfrutar plenamente con las instituciones escolares, civiles y militares”, dijo el jefe comunal.

Vale marcar que la celebración está dada en el desfile donde todos participan. Para ello también “están las agrupaciones gauchas del departamento, centros tradicionalistas y academias de ballet, que son muchas en Jáchal”. El intendente remarcó que “todas las instituciones quieren estar presentes en este día tan especial”.

“Con la entrega del barrio le estamos dando mejor calidad de vida a personas que vivían de forma precaria”

El desfile se llevará a cabo a partir de las 14.30, en la Plaza General San Martín. Es organizado por las escuelas Antonio Quaranta, Bienvenida Sarmiento, Agrotécnica Monseñor Videla Cuello y el CENs, Mariano Ianelli.

De acuerdo a Vega, esta celebración será muy especial pues “se hace luego de dos años en los que no pudimos celebrar”.

También, se entregará un barrio “que tiene 24 viviendas y que nació dentro del Programa del Lote Hogar y luego lo terminó el IPV. Con esto se satisface una necesidad de muchas familias que estaban viviendo muy precariamente”. Se trata del Barrio Virgen del Carmen de la Localidad de Pampa Vieja.

Otro anuncio

En el marco del aniversario del departamento también se anunciará la creación de la casa de Jáchal en San Juan. La misma servirá de albergue a los jachalleros que lleguen a la ciudad a realizar trámites y gestiones. También será un punto de encuentro de los jachalleros que están en el Gran San Juan. En su momento las gestiones para la concreción de esta casa fueron realizadas por el diputado nacional Walberto Allende y cuenta con aportes de la actividad minera y el Ministerio de Minería.

Inauguración 2° tramo postergado

Dentro de los actos por el nuevo aniversario de Jáchal, habrá una recorrida por las obras de la segunda etapa de la Intervención del Santuario de San José. En principio la obra estaba programada para ser inaugurada hoy, pero por diferentes motivos, entre ellos la falta de gasoil para llevar los elementos, no se terminó a tiempo con los trabajos.

El intendente Vega manifestó que “esta es una obra complementaria que se suma a la intervención que se hizo en el templo”. Se trata de un subsuelo donde se instalará el museo de la memoria. También estará el área de catequesis. Además, en el lugar funcionará la parte administrativa de la parroquia y un centro de monitoreo que estará a cargo de la Policía Federal Argentina”.

Otro aspecto distintivo es la “plaza seca que tendrá este lugar”, manifestó el intendente. Agregó que “esta obra es muy linda y le está cambiando la cara al centro de la Ciudad de Jáchal”. Vega manifestó que desde su gestión han sido participes activos en la restauración del santuario de San José. “Cuando nosotros asumimos, entre las obras más importantes para Jáchal le planteamos al gobernador el hospital, mejoras en la Ruta 40, la red de gas, pero también la intervención del templo”, dijo el Intendente.

A partir de ese momento “se trabajó en conjunto con el Ministerio de Turismo, Monumentos Históricos Nacionales y otras áreas con competencia en el tema y “logramos un acuerdo de uso pleno de templo, donde se lleven a cabo todas las celebraciones y se encuentre abierto para todo el público”.

JULIANA PERES ENTRE LA RIQUEZA DE LA COMIDA TRADICIONAL Y LA POESÍA

Doña Juliana tiene su lugar en el Paseo de los Artesanos, que se encuentra en la Plaza Central de San José. En su mesa hay comidas tradicionales que pasan por los pasteles calientes, empanadas, locro y muchos dulces que son una delicia.

La mujer fue docente y en la actualidad tiene una trama de acciones que van desde las comidas típicas a relatar la vida pueblerina en rimas y estrofas.

“Tengo productos regionales como bollitos de anís, tabletas arqueadas que se hacen en la zona rural y nosotros también trabajamos con eso”. También se elabora en Jáchal, “arrope de chañar- bueno para los bronquios-, arrope de algarroba- para los huesos- y arrope de miel.

Agregó que también están “las tortitas jachalleras que todo el que viene por el departamento se las lleva”.

“Nosotros estamos orgullosos de este producto porque lleva el nombre del departamento”, detalló la artesana. La mujer cuenta, que a cada turista que llega “le contamos la historia de este producto”.

Juliana explica que “las tortitas jachalleras se relacionan con la gesta libertadora. Cuando la escuadra del Comandante Cabot pasa por Jáchal, el pueblo colabora con lo que tiene. Entre los productos que dieron estaban las tortas jachalleras”.

Este producto en la actualidad es pequeño y se vende para regalo a los turistas, pero en aquel entonces “eran tan grandes que casi no entraban en las alforjas de las monturas de los soldados”, detalló la artesana.

De hecho, explicó que este tipo de tortitas no tiene una gota de agua. “Todo se hace con la yema del huevo, anís en grano, anisado, azúcar. “Esto lleva a que el producto no envejece, puede estar un año hecho sin tener ningún tipo de alteración”, explicó.

La mujer sostiene que el mostrar los productos regionales y ancestrales del pueblo que “Jáchal es una de las raíces más fuertes que tiene en tradición la provincia de San Juan”.

Atado a esto la jachallera también escribe y sus letras están atadas a la tradición del departamento y las costumbres. De hecho, participó en 2006 en una Antología Poética Jachallera.