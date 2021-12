Numerosa delegación de empresarios locales viajó a Buenos Aires

Representantes de distintas cámaras y organizaciones comerciales de San Juan participarán de la reunión anual de CAME. Por San Juan, por primera vez viajó un referente de la actividad minera.

Escribe: Víctor García

Una delegación cuyana de importancia estará en la reunión anual de CAME- Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de la Argentina-. Los referentes de San Juan son 12, 25 de Mendoza y 3 de San Luis.

El grupo de sanjuaninos, está encabezado por el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi. También participa, el director de Comercio de la Federación Económica, Marcelo Varas, el presidente de CARPEM, Sergio Vallejos, Cristian Unda, Centro Comercial, Nicolas Yanzón, Mesa Vitícola; Lídia Chaparro, Cámara de Comercio de Sarmiento, David Castacani y Facundo Astudillo, Comerciantes Unidos Provinciales, Zulma Donoso, Cámara de Comercio de Calingasta; Victor Maldonado y Valeria Consentino, Cámara de Comercio de Pocito; Enzo Torres, Cámara de Comercio de Chimbas y Eladio González, Centro Comercial de Santa Lucía.

Sobre la participación en este evento anual de CAME, el presidente de CARPEM, Sergio Vallejos manifestó que “vamos a participar de muchas actividades de la organización más grande en defensa de la pequeña y mediana empresa”.

También resaltó que es “muy importante que participemos como dirigentes desde la minería. Es muy bueno que estemos en CARPEM por ser representativos. Tenemos una gran cantidad de empresas y no paramos de crecer”.

Por esta razón es que se irán realizando distintas actividades sectoriales, donde cada uno de los referentes de las provincias plantearán sus problemáticas.

Vallejos remarcó que “es la primera vez que una delegación tan importante viaja a este encuentro de CAME”. En ese sentido el dirigente minero manifestó que “antes viajaban dos personas y nunca abrían el juego. Pero con Dino Minozzi como presidente de la Federación Económica se logró que viajara una delegación muy grande”.