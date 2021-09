NUEVOS CULTIVOS CUBRIRÁN LA MERMA POR LA SEQUÍA EN LA INDUSTRIA PASERA

A esto se suma que la muchas de las nuevas fincas que tienen variedades de pasas están tecnificada. Les preocupa el impacto de la sequía y el impacto que tendrá sobre el volumen de cosecha de la vid para pasas.

San Juan es el principal productor de pasas de uvas del país y sin dudas marca una de las características de la diversidad productiva de la vitivinicultura en la provincia. Los relevamientos del INV, sobre superficie implantada de uvas para pasa y en fresco es de 12.900 hectáreas.

Esto lleva a que el 95% de la producción de pasas sea de la provincia, lo que lleva a indicar que en la temporada 2020 se destinaron a pasas unos 483 millones de kilos de uva.

Este nivel de producción lleva a que los principales productores y fraccionadores de la industria pasera se encuentren en San Juan.

La industria pasera depende de los volúmenes de producción para poder responder a los requerimientos de sus clientes. En este contexto, la crisis hídrica es uno de los factores que preocupa al sector, pues a menor cantidad de agua y riegos hay un menor volumen de producción en los viñedos, lo que lleva a pueda disminuir los volúmenes cosechados a fin de la temporada.

Sobre esta situación, Francisco Paladino de la empresa de Agroalimentos, Lomas del Sol manifestó que “nos va a afectar, pero hay una ventaja en general, como hay muchas variedades nuevas y se arrancaron variedades como la Sultanina, que era la tradicional por bajo rendimiento. Todo lo que se vino plantando de Flame, Fiesta hay muchas fincas que están tecnificadas. Mi apreciación es que hará una disminución en volumen, pero no será tan grave como en las uvas comunes, en variedades como Cereza, Torrontes, o Moscatel. Dentro de la industria vitivinícola creo que la pasa será la menos afectada”.

De acuerdo a lo que estima el empresario “no sabemos cuál será el grado de afectación y va a depender de la temporada y la crisis hídrica. El tema es que si no hay agua no se llena el grano”. Al profundizar en sus conceptos, el empresario consideró que “en la pasa hay un fenómeno que no se da en otros sectores. Todos los que tienen uvas para pasas han ampliado su superficie, se ha plantado mucha Flame, Fiesta y Arizul que tienen altos rendimientos”.

Lo cierto es que, al productor, la pasa siempre le ha dado un mercado estable, que siempre estuvo dolarizado, “esto ha llevado a que se esté aumentando la superficie y muchas hectáreas van a entrar en producción”, que sin dudas servirán para inyectar volumen al deprimido total que pueda producir el sector en tiempos de crisis hídrica. No tengo ningún proveedor que no haya plantado algo en los últimos dos o tres años”, afirmó Paladini.

Al profundizar su análisis, el empresario manifestó que “si faltara uva para vino y el mercado avalara precios altos, uva para pasas irá para vinos”. De hecho, este año ocurrió cuando se pagó alrededor de 20 pesos en la uva para vinos y 17 o 18 pesos en las para pasas”. En este contexto, a raíz del beneficio en el precio “no hizo pasas y las uvas las derivó a vinos”. Agregó que “conozco a algunos paseros que no hicieron nada de pasas e hicieron vino. Esta temporada puede ocurrir lo mismo”.

El mercado pasero

Entendiendo que las principales empresas paseras del país están en San Juan, sobre la realidad de mercado Paladini manifestó que “el mercado formal está desastroso, con los mismos precios del año pasado, con los precios de los costos en dólares”. En ese sentido el empresario manifestó que “el granel está muy deprimido, por lo que tratamos en algunos casos hacer productos distintos o apuntar a algún mercadito fraccionado, que suman. En nuestro caso, por ejemplo, no hemos vendido ninguna caja a Brasil”, lo que muestra la dificultad del sector entendiendo que este país es el principal consumidor y clientes de pasas de San Juan. El empresario explica que “no las vamos a poder vender, porque los números no nos dan”.

Por otro lado, denunció que “está el mercado informal, que son una barbaridad de empresas, donde nadie hace nada. Todos saben que las empresas compran en negro, venden en blanco, venden en blanco y cobran en negro. Si hoy se toma la nómina de exportadores ves cosas que son rarísimas, ves a los exportadores tradicionales con volúmenes muy bajos, algunos porque se salieron del mercado y otros exportadores nuevos con volúmenes altísimos e incomprensibles”. También remarcó que “hay empresas fantasmas por donde querás. Empresas con sede en La Rioja, Misiones, Córdoba y muchas en Rosario. Todos saben, pero nadie lo visibiliza, es como un elefante en un bazar”.