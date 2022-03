Nuevo proyecto desde España

El músico sanjuanino, radicado en Mallorca, ultima detalles de “Grossa”, una serie de temas clásicos del pop en versión hard rock.

El talentoso músico sanjuanino radicado en la isla española de Mallorca, Daniel Torrent, prepara un nuevo proyecto de cara al verano europeo. Se trata de “Grossa”, una adaptación al hard rock de temas clásicos del pop, en voz femenina. “Estamos en los toques finales de los ensayos, es una lista de 26 temas, el proyecto va a funcionar en fiestas privadas, espectáculos al aire libre, pubs y será para todo público”, explica Torrent.

“Grossa apunta a llevar los hits clásicos del pop (Madonna, Lady Gaga, Rihanna, entre otras) al hard rock más salvaje, una transformación muy poderosa, con mucha guitarra y batería contundentes. Rosario Blanco, argentina que también vive en Mallorca, será quien le ponga la voz al proyecto”, agrega el músico.

Para este año, Torrent sueña con sacar de adentro toda la música que tiene. “En España no se pierden las raíces del rock”, destaca.

Para este año, Torrent sueña con sacar de adentro toda la música que tiene. “En España no se pierden las raíces del rock”, dice.

Torrent cuenta que durante el invierno europeo se aprovecha para grabar los álbumes que saldrán en primavera. “En julio y agosto, la gente ya está de vacaciones, hay mucho movimiento en pubs y festivales hasta octubre. Kiss, Judas Priest o Iron Maiden vienen a España seguido en esta época”, destaca.

“Creo que aún no volveremos a la normalidad del 2019, aunque estamos en camino. En España solamente hay que llevar el barbijo en espacios interiores. Se atajó la pandemia con mucha precisión y claridad y la gente respondió. Hay un 95 por ciento de personas vacunadas con tercera dosis y ya casi no hay incidencia”.

Lo peor de la pandemia para el músico, fue ver las calles vacías, sentirse preso en su casa, culpable de salir a la calle y la cantidad de artistas que no podían expresar su talento.

Lo positivo fue que “demostramos que si dejamos respirar al planeta, cambia para bien. En Mallorca, se empezaron a ver animales que no se veían nunca en la costa”.

Daniel dice que volvería a la Argentina por el amor que siente por el país y a San Juan, donde se formó y está la gente que quiere. “Siempre apunto a lo más alto dejando claro dónde nací, me crié y formé y la persona que soy. Uno no olvida sus raíces”.

A la vez, admite que no volvería a vivir por el momento. “Hay que hacerse un proyecto de vida con una base sólida y estable. Desde que tengo uso de razón, las cosas en Argentina, nunca cambiaron y por eso me fui”.

“La Unión Europea es un megapaís de 27 países con un Banco Central, un Tribunal europeo, un respaldo que no tiene precio, es lo ideal para vivir tranquilo hasta la jubilación”, destaca el artista.