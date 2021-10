Nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand

Luego del último parte médico publicado el pasado viernes, esta mañana se dieron a conocer detalles sobre cómo evoluciona la salud de la diva.

Mirtha Legrand, quien se encuentra internada desde hace 12 días en el sanatorio Mater Dei, “continúa internada con una evolución favorable al tratamiento”, según reveló el parte médico difundido este martes.

El comunicado, que lleva la firma de Roberto Dupuy de Lôme, director médico del sanatorio, asegura que la diva “se encuentra de muy buen estado de ánimo, en compañía de su familia y agradeciendo todas las muestras de cariño”.

“De no mediar cambios, emitiremos un nuevo parte médico el día jueves 14/10 a las 11hs”, finaliza.

Cabe recordar que luego de que le realizaran el pasado jueves 30 de septiembre un estudio de rutina, La Chiqui quedó internada tras detectarle una pequeña arritmia. Luego de realizarle una cinecoronariografía se encontró una obstrucción coronaria, por lo que los médicos decidieron proceder a la colocación de dos stent.

Este fin de semana, Nacho Viale dio detalles de cómo está la salud de Mirtha. “Mi abuela está muy bien. Si Dios quiere, lunes o martes se va a la casa”, comenzó contando. Luego, sumó un dato íntimo que demuestra el ánimo de la diva durante su internación. “Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos. ‘No, que no entre nadie, porque sino es un caos’. ‘Pero las está haciendo entrar tu abuela’, me dijeron. La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…’. ‘No, yo estoy aburrida…’, me respondió. Me fijé y eran la cosmetóloga, peluquera, maquilladoras”.

