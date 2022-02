Nuevo adelanto del disco de Mama Ordán. Se trata de Yeka, el segundo single del próximo disco y ya promete ser un boom en las redes. Conocelo en esta nota.

Mama Ordán está en plena grabación de su nuevo disco que prevé lanzar a mitad de año.

El año pasado, la canción “Viernes y verano” fue el primer lanzamiento y le fue muy bien, ya cuenta con más de 40 mil visitas en YouTube.

Yeka es el segundo adelanto del próximo disco y ya promete ser un boom en las redes.

En septiembre, Ordán cumple una década como solista y lo festejará con este cuarto disco (que todavía no va a adelantar el nombre).

“Se trata de un disco por primera vez producido totalmente en Argentina y que abarca mucho de mis 20 años en la música, solo adelanto que de reggae no es y que es muy personal, amoroso, doloroso, introspectivo”, señala el talentoso músico.

El mes que viene saldrá el tercer single también acompañado de un video. “Estoy muy contento con el resultado de como viene el disco y del sonido e interpretación que le estamos dando con mi equipo de músicos que me acompañan en vivo. Llevamos seis meses preparando el nuevo show que va a acompañar este trabajo”, agrega el ex Mamá Perfecta.

“El espectáculo que estamos preparando es un resumen de este tiempo y del nuevo trabajo discográfico. Estamos trabajando con una infraestructura que quizás hace más complicado tocar, estamos programando fechas con mucha anticipación”, señala Ordán.

Volver a viajar

“La proyección para este año es salir a difundir mi música, viajar mucho. Mi último viaje fue la gira por México hasta que estalló la pandemia. Esperamos este año volver a Chile y a otros países. Ya estuvimos viajando a Mendoza, tocando con L-Gante, fueron los primeros viajes que pude hacer”.

“El disco se encuentra en el proceso final. Ahora estoy concentrado en terminarlo, siempre la etapa final es la más compleja, el cierre”, finalizó el artista.

Entrá al video: