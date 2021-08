Nueva iluminación y mayor seguridad para Villa Videla

El Gobernador Sergio Uñac, Walberto Allende, Marita Benavente y Marcelo Trujillo acompañaron a la comunidad del departamento en la puesta en funcionamiento de la renovación de luces led en la zona del Mogote.

El gobierno de San Juan culmina una semana, donde el eje de las diversas actividades fue ir a las periferias de todos los departamentos de la provincia. Poder llevar obras, inaugurar nuevos servicios, anuncios de inversión, entre otros.

Esto marca un aspecto fundamental de la gestión, que es la de escuchar a todos los sanjuaninos y sanjuaninas en sus necesidades, preocupaciones y como brindar soluciones.

En Gobernador Sergio Uñac junto a los precandidatos del Frente de Todos Walberto Allende, Marita Benavente y Marcelo Trujillo acompañaron al intendente Fabian Gramajo en la inauguración del portal de ingreso y nueva luminaria en Villa Videla.

La inversión de la obra fue de una $7.000.000.

“Poder venir a cada municipio de la provincia y escuchar de primera mano las necesidades de los vecinos es ese primer eslabón de la política que no debemos perder. Hoy venimos acá para inaugurar nuevas y mejores luces, pero también para anunciar que junto al

gobierno nacional hemos firmado el acuerdo para construir un hogar de día en para los abuelos de Chimbas. Esta es la forma de lograr más y mejor justicia social para todos. Y así también es como necesitamos gente en el congreso con experiencia que no tenga miedo de reunirse con los vecinos, escucharlos y brindarles una solución como lo venimos haciendo”, manifestó el gobernador a los vecinos.

“Hoy venimos a Chimbas, este sector en los últimos años ha tenido un crecimiento importante. Vemos la alegría de los chimberos en eso porque se sienten contenidos por el gobierno provincial y municipal”, expresó el legislador nacional Allende.

En el mismo sentido Marita Benavente, acompañó las palabras de su compañero de fórmula, “podemos ver la esperanza en los ojos de los vecinos y nosotros vamos acompañarlos, porque siempre lo hicimos, no los abandonamos en ningún momento.

El trabajo realizado durante la pandemia lo demuestra”.

Por su parte Marcelo Trujillo felicitó al jefe comunal, “la verdad que demuestra que el intendente no solo desarrolla la zona céntrica sino también en la periferia y eso hace que el departamento crezca de manera integral”