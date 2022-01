Nueva carta de Cristina Kirchner. La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a hablar ayer de “pandemia macrista” en referencia al acuerdo que el ex presidente Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que “fue para el Estado nacional incluso más costosa que la pandemia de Covid-19”.

“Dicen no pocos científicos que la pandemia de Covid-19 estaría llegando a su fin. ¡Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos. Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va (a) acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, señaló la ex mandataria. En una carta abierta publicada en sus redes sociales, Cristina Kirchner apuntó a los gastos del Estado para afrontar los vencimientos de deuda con el FMI y los comparó con el costo que supuso la pandemia de Covid-19, tras lo cual indicó que la “pandemia macrista” representa el “1,1% del PBI”, mientras que la del coronavirus implica al “0,9% del PBI”. La vicepresidenta se refirió primero al acuerdo entre la gestión de Macri y el FMI al señalar que “le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones”.