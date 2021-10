Nuestro lenguaje corporal y el 12 de octubre

Me encontraba en Washington D.C, más precisamente en la Organización de los Estados Americanos brindando una capacitación sobre Comunicación No Verbal.

para Zonda Diario

Por Hugo Lescano*

@hlescano

Llegó el momento de los ejemplos y en la pantalla se proyectó la imagen de Michelle LaVaughn Robinson, más conocida como Michelle Obama, la esposa del expresidente de los Estados Unidos, Barak Obama. Antes de analizar su lenguaje corporal, lancé una pregunta al auditorio: ¿Cuáles son los obstáculos principales que tenemos para analizar el lenguaje corporal de Michelle? Las respuestas fueron de lo más diversas. Que no conocemos su historia familiar, dijo alguien. Que se trata de una persona del ambiente político, señalaron otros. Luego de agotar las ideas del público, miré la imagen y dije: El principal obstáculo que tenemos como analistas, al intentar un diagnóstico de su comunicación no verbal es que Michelle es mujer y es negra.

Lo cierto es que no somos conscientes de cómo opera en nosotros la batería de prejuicios que hemos aprendido y aprehendido desde que somos pequeños. Es que las formas de la comunicación verbal y no verbal, se realimentan de nuestras creencias y esas creencias suelen estar solapadas en nuestro “inconsciente colectivo”.

En 1492, con la invasión europea al continente americano, se modificó uno de los códigos del canal diacrítico de la comunicación de los pueblos americanos. Nos referimos al aspecto semiótico del componente visual, esto es la imagen de la persona que analizamos, su vestimenta, tatuajes -si los hubiera-, accesorios, peinado, género, color de su piel, etc. Con la llegada del hombre blanco indoeuropeo que inicialmente se lo relacionó con una divinidad, se instaló la idea de superioridad blanca. Los llamados “blancos” eran dignos de veneración y confianza por encima de la consideración hacia cualquiera de la población americana. La concentración de autoridad, jerarquía, poder del “hombre europeo” se expandió en todo el continente y el concepto visual “blanco” fue construido como “lo verdadero” – no sin el uso de la fuerza, claro-, y esta nueva matriz de la comunicación visual se imprimió en desmedro de los códigos precolombinos a los que, por oposición ahora se agregaba la desconsideración por el “color local” en contraste con la preferencia por la clave europea.

Casi como un anticipo de la dicotomía “civilización o barbarie” donde los civilizados son los inmigrantes europeos y los bárbaros los pueblos americanos, el código comunicacional semiótico americano fue quebrantado al punto que hoy mismo, desconfiamos más de un morocho en ropa de fajina que de un rubio de ojos celestes.

Volviendo al ejemplo de mi conferencia en la OEA, el color oscuro de la piel – sumado a los prejuicios de género que menoscaban la figura de la mujer-, han hecho naufragar a muchos analistas novatos en el análisis del lenguaje corporal de Michelle Obama por sus propios prejuicios.

En un reciente estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología detectó que, “…entre las diferentes formas de prejuicio indagadas, los niveles más altos se observan en el prejuicio hacia inmigrantes latinoamericanos, seguido por el prejuicio hacia personas con discapacidad mental y el prejuicio sexista…”

Así que la próxima vez que desconfíes de una persona o veas “algo que no cierra” en su lenguaje corporal, quizá no se deba a tu habilidad para identificar mentiras o malas intenciones sino a tus prejuicios. Para saberlo basta con preguntarnos cómo nos impactaría la misma gestualidad si se tratara de un hombre rubio y de ojos azules. Recordemos como ejemplo que Donald Trump fue enaltecido en muchas ocasiones como “un hombre de gran decisión y valor” mientras que Dilma Rouseff, o Cristina Fernandez de Kirchner fueron señaladas como autoritarias por las mismas formas discursivas.

Ahora ya sabemos que la invasión europea dejó su huella en la comunicación. Nos toca a nosotros estar alertas cada vez que intentamos interpretar lo que nos dicen las personas sin caer en la trampa del prejuicio étnico o de género teniendo en cuenta que la comunicación no verbal nos brinda herramientas suficientes para aproximarnos a las emociones de nuestros interlocutores, y recordando que, nuestro cuerpo no sabe mentir.

*Hugo Lescano

Director del Laboratorio

de Investigación en

Comunicación No Verbal

Consultor de la OEA

(Washington DC) en Negociación

y Comunicación no Verbal

www.hugolescano.com

