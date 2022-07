Nuestras manos y los tratamientos faciales para la piel

El frío, el viento y la humedad favorecen a que las manos se resequen con facilidad y tengan un tacto áspero. A veces, llega incluso a tener grietas. Irritación y rojeces.

Las bajas temperaturas pueden alterar la película protectora de la piel.

Es común que en invierno las manos se irriten y se vuelvan rojas como a si también el resto de nuestra piel gana resequedad.

COMO EVITAR LAS MANOS SECAS Y AGRIETADAS

. Usar una mascarilla nocturna para la piel de las manos

. El uso de aceite

. No olvidar de exfoliar la piel

. Un buen masaje de manos

. Protegerlas del frío

Con el frío y los cambios de temperatura nuestras manos sufren de quemaduras y para curarlas debemos colocar compresas frías sobre el área quemada, aplicarse una pomada antibacteriana para evitar infecciones y el aloe vera puede ayudarte. También la miel: es un antiinflamatorio y anti fúngico natura (medicamento para hongos). Si el dolor persiste, puedes tomar un analgésico.

TRATAMIENTOS FACIALES IDEALES Y NO INVASIVOS PARA NUESTRA PIEL



Cada día más hombres y mujeres se someten a tratamientos faciales no solo por estética y belleza, también por salud. El invierno seria la época ideal para los mismos que sean no invasivos es decir todos aquellos que carecen de cirugía estética.

La radiofrecuencia facial, las limpiezas con punta de diamante, el ácido hialurónico, etc., son algunos de los tratamientos más conocidos. Como también el Peeling Facial Químico, Peeling Facial con ultrasonidos, Pero no todos ellos se encuentran entre las tendencias más demandadas.

Estos tratamientos faciales, que sustituyen a la toxina botulínica, serán el truco perfecto para lucir un rostro sin arrugas con resultados naturales que se adaptan al rostro y la piel de cada persona.

RELLENO FACIAL: Este tratamiento es perfecto para recuperar el volumen perdido y rellenar expresiones faciales.

HILOS TENSORES: Aquellas personas que busquen regenerar la piel y eliminar la flacidez del rostro encontraran en los hilos tensores la técnica perfecta (hilos de polidioxanona recubiertos de ácido hialuronico)

DERMOFINE: Es el tratamiento estrella para los labios. Esta técnica atenúa las arrugas peri bucales para conseguir una zona más tensa.

PEELING QUÍMICO: Esta clase de limpieza, realizada con fenol, ácido glicólico, o tricloroacético, tienen como objetivos mejorar las cicatrices producidas por acné, manchas e imperfecciones de la piel. Con punta de diamante.

RADIO FRECUENCIA FACIAL: Consiste en aplicar ondas electromagnéticas que rejuvenecen el aspecto de la piel mediante la corrección de la flacidez. Calienta las capas internas de la piel haciendo que el colágeno y la elastina del rostro se contraigan y se consiga un efecto lifting al eliminar las células grasas.

ULTHERAPY: Este tratamiento es muy innovador y muy poco conocido actualmente. Es un método de ultrasonidos que eleva y tensa la piel y los tejidos internos. Es una especie de ‘lifting’ sin cirugía.

LUZ LED: Uno de los tratamientos faciales de estética y belleza, se llama luz led es un método perfecto para estimular el colágeno, limpiar profundamente la piel, previene el acné, atenuar las arrugas, desdibujar esas líneas de expresión que se van marcando con el paso de los años… Es ideal tanto para pieles jóvenes muy castigadas por el acné, como para pieles maduras de ambos sexos.

MÁSCARA DE CROMOTERAPIA: Nueva tecnología para devolver la salud al rostro. Se trata de un procedimiento no invasivo que consiste en colocar una máscara que proyecta luz led directamente sobre la piel. Los beneficios son múltiples: estimulación y regeneración de las células de la dermis y la epidermis, hidratación y nutrición de la piel, tratamiento de granitos, acné y pequeñas afecciones dérmicas, etc.