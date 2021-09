Nuestras manos y el lenguaje corporal

Por Hugo Lescano*

Me encontraba en el avión, a punto de despegar, en mi último viaje a Madrid antes de la pandemia. Verifiqué mi cinturón de seguridad y me aprestaba a sumergirme en la lectura cuando noté que a mi lado una pasajera escondía sus manos debajo de sus piernas, mientras que uno de sus pies realizaba un movimiento repetitivo como si acompañara el ritmo de alguna canción. Miré su rostro, en primer lugar, para confirmar lo que presuponía; no tenía puestos auriculares por lo cual el movimiento rítmico de su pie denotaba su deseo de irse o de estar en otro lugar. Conocido como el “síndrome de la pierna inquieta”, aparece en ocasiones en que las personas desean escapar de una situación que les resulta embarazosa. Las manos debajo de sus piernas, reflejaban el padecimiento de una sensación de inseguridad al tiempo que en su rostro apareció de manera fugaz la Unidad de Acción 20, a saber, las comisuras de los labios retraídas hacia los costados, característica propia del miedo, una de las siete emociones básicas que se expresa y se reconoce de manera universal.

Cerré mi libro y mirando a la pasajera le dije: La estadística dice que es más peligroso irse a dormir que subirse a un avión ya que mueren muchos más de un infarto mientras duermen que en accidentes aéreos. Así que estoy feliz de estar aquí y no en mi cama. La mujer me miró y soltó una sonrisa nerviosa y me preguntó: ¿Se me nota el miedo? Fue así que comenzamos un diálogo entretenido en un esfuerzo por desviar su atención del momento del despegue.

Las investigaciones sobre el comportamiento humano revelan que tendemos a esconder las manos cuando tenemos miedo o inseguridad. Como docente he visto a estudiantes esconder sus manos debajo de sus piernas justo antes de un examen, por ejemplo. Asimismo, es común que quienes tengan la intención de mentir, coloquen sus manos en los bolsillos, detrás de la espada o debajo de sus axilas por el mismo temor a ser descubiertos.

Este comportamiento puede aparecer solapado detrás de otras formas de ocultar las manos. Desconfío -por ejemplo-, del mecánico que, al darme el diagnóstico de mi automóvil, lo hace mientras frota sus manos de modo reiterado en un trapo limpiándolas y al mismo tiempo escondiéndolas de mi vista.

Las manos configuran uno de los puntos de apoyo de nuestra comunicación. Si las dejamos visibles en una conversación, reflejan confianza y el hecho de que nuestro no tenemos, en principio, la necesidad de ocultar algo.

Nuestras manos transmiten nuestros estados emocionales y al ocultarlas manifestamos tensiones, miedos y ansiedades. Aunque no seamos expertos en la materia, si nos encontramos en una tienda y alguien ingresa con sus manos en los bolsillos, nuestro cerebro dispara una alerta y evitamos darle la espalda porque inconscientemente imaginamos que la persona podría tener oculta por ejemplo un arma, y la consideramos una amenaza.

Por supuesto que hay que estar atentos y descartar situaciones particulares, que lleven a una persona a esconder sus manos por alguna dolencia o enfermedad que la avergüence. He visto personas, por ejemplo, con soriasis en sus manos que no las exhiben por pudor. Fuera de estas situaciones, la próxima vez que veas alguien con manos ocultas, no dejes de observar el contexto y la situación. Podrías estar ante una persona con temor, vergüenza, o alguien con intenciones de esconderte algo.

Recordemos que con nuestras palabras ensayamos opiniones y puntos de vista, pero nuestro cuerpo se encarga de contar la historia de nuestras emociones. Y como siempre decimos en nuestro laboratorio, nuestro cuerpo no sabe mentir.

Hugo Lescano

Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal

Consultor de la OEA (Washington DC) en Negociación y Comunicación no Verbal

