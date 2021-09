Nuestra piel en primavera

La piel generalmente se encuentra extremadamente seca necesita una hidratación extra, pero ese cuidado debe reforzarse en épocas de cambio de tiempo como la primavera.Escribe: Charly Ramos

Es cierto que el frío del invierno es lo que provoca más sequedad y que, con el ligero ascenso de las temperaturas, la piel genera por sí sola un poco más de grasa. Pero es precisamente esto lo que puede provocar la aparición de granitos, alergias.

Por ejemplo unas de las afecciones importante de la piel es La rosácea, la dermatitis atópica o las arañas vasculares por vasodilatación son otras de las afecciones cutáneas más habituales en primavera. Suelen aparecer más en las pieles atópicas, sensibles o muy secas. Esos síntomas no solamente afectan al rostro, sino también a otras zonas del cuerpo.

Una parte es genética, pero otra puede combatirse con algunos hábitos saludables. “Se recomienda beber mucha agua, así como una alimentación rica en frutas y verduras, que también hidratan, como así también alimentos con grasas saludables como nueces, salmón o aguacate”.

En cuanto a la cosmética para la piel muy seca y agrietada, debemos fijarnos también en zonas en las que no siempre reparamos, como las rodillas, los talones y los codos, que pueden sufrir problemas como la psoriasis. Eso sí cualquier crema que usemos siempre aplicada de noche y de manera exclusiva en la zona a tratar”.

Debemos saber que antes de ser visibles siguen un proceso gradual: de piel seca a muy seca y, después, extremadamente seca. Llegado este punto, además de grietas suele haber desprendimiento de capas o láminas y un picor bastante molesto. Ocurre por la pérdida de lípidos y factores naturales de hidratación.

Las hormonas, la edad o los genes son otros de los factores que influyen en la aparición de la piel seca. Los baños prolongados y con agua caliente, tan propios de los días fríos, tampoco se lo ponen fácil a la piel, por lo que conviene limitar tanto su duración como la temperatura del agua.

Es muy importante tener un cuidado importante con cremas específicas y a si de esa manera contribuir a tener una piel en mejor estado. Lo ideal es llevar factor de protección solar (FPS) durante todo el año, pero se hace especialmente importante ahora que aumentan las horas de luz y que comenzamos a exponernos a los primeros rayos. Recuerda que estos van a incidir sobre una piel que lleva meses oculta bajo capas de ropa, así que extrema el cuidado y no exponer de horas al sol porque es ahí cuando suele bajarse la guardia.

CINCO CONSEJOS PARA CUIDAR LA PIEL EN PRIMAVERA

. Usa un exfoliante. Los exfoliantes son productos que sirven para remover las células muertas de la piel, dejándola renovada y fresca

. Usa protector solar

. Hidrátate

. Come frutas y vegetales

. Presta atención a tus manos, codos, rodillas, tobillos y pie