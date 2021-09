Nos volvemos a ver

La Selección argentina de fútbol, envalentonada por su reciente título en la Copa América 2021, buscará conseguir otro hito deportivo cuando visite a Brasil, que nunca perdió en casa.

El encuentro, válido por la postergada séptima fecha que debía jugarse en marzo, será a partir de las 16.00 en el Arena Corinthians de San Pablo, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

A diferencia de la final de la Copa América, habrá solo 1.500 personas invitadas especialmente, sin venta de entradas al público en general.

Será otra oportunidad histórica para la Albiceleste, que en caso de ganar alcanzará a la Verdeamarela en el historial general de 108 enfrentamientos.

Pero además, el hito deportivo que puede romper es que nadie ha podido derrotar en su territorio a Brasil en partidos de Eliminatorias.

Si bien no lo confirmó en conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni plantearía dos modificaciones respecto de la goleada del jueves contra Venezuela con los ingresos de Cristian “Cuti” Romero y Leandro Paredes, quienes por estar suspendidos no formaron parte del once inicial en el 3-1 en Caracas.

