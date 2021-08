“No tengo nada contra la policía o salud pública yo solo quería que me atendieran”

Una joven fue a atenderse por un ataque de alergia en La Rotonda de Rawson, el domingo pasado en la mañana, pero no lo hicieron y porque reclamó ante la falta de atención la llevaron detenida en la Seccional 6ta.

Andrea Bacha es una joven que vivió una odisea de terror cuando pidió que la atendieran en el Centro de Adiestramiento René Favaloro, la Rotonda. La joven contó a Zonda Diario, que “a raíz del clima del fin de semana sufrí las consecuencias de la alergia. El sábado al mediodía, cuando sentí los primeros síntomas fui a la Rotonda y pedí que me atendieran, allí me dijeron que si no eran muy urgente que volviera mañana”.

Lo cierto es que su condición con el correr de las horas se fue agravando. “En la noche no pude dormir, me faltaba el aire, a esto se le suma que soy alérgica a la penicilina y sus derivados”, contó la joven. Es cuando el domingo a primera hora y como consecuencia que se sentía muy mal, tomó un remis y fue nuevamente al Centro de Adiestramiento. Es cuando inicia una de sus peores experiencias de vida.



Relata que al llegar a la parte nueva del Rene Favaloro, no había personas esperando atención. “Solo estaba una gitana que me explicó que a su mamá le estaban colocando algo para el asma”. Golpea la puerta y “hay un enfermero que pone una silla como tranca y no me deja pasar. Me preguntó ¿qué tiene?, le empiezo a explicar y me dice “no es urgente”. Ante lo que le digo “me va a atender de la puerta y el me responde acaso usted sabe más que yo. Espere en la puerta y punto”. Era alrededor de las 9.00 del domingo, “le digo al enfermero, no puedo estar afuera, no puedo respirar. Me responde, no la veo urgente, espere que la van a atender”.

Pasan unos 15 minutos y llaman a la joven para tomarle los datos. En la ocasión le hacen un test de control que se realiza en los centros de salud.

Andrea ante la pasividad de quienes tenían que darle una respuesta insistió varias veces y de acuerdo a su relato recibió respuestas del enfermero como “si has llegado hasta aquí sola es porque podes esperar afuera fácilmente 240 minutos; si vos sabes lo que necesitas para que has venido, andá a la farmacia y cómprate uno y ponételo”, entre otros planteos. Ante esta situación la joven en un momento de bronca insultó por lo que le ocurría.

El policía afectado en la Rotonda ese día le dijo que “la tenía grabada y que me iba a llevar presa porque insulte a todos y que les había faltado el respeto”. Luego de esto la envió a la calle nuevamente a seguir esperando, fue cuando llegó un patrullero “yo me asusté, estaba sentada y al intentar pararme viene una policía y me pega con el brazo y me dice acá no te vas a ningún lado estás presa”. Cuando sale el policía que la atendió dentro de la Rotonda “sale con todo el equipamiento de Covid, que antes no lo usaba y le dice a la otra policía que yo estaba con un comportamiento sicótico que seguramente estaba empastillada o drogada, que tenga cuidado porque soy violenta porque los he insultado y maltratado a todos”. En el traslado a la sección Sexta la joven cuenta que sufrió varias amenazas de parte de sus captores “vas a ver lo que te pasa por hacerte la cororita con nosotros, rubiecita, me dijeron.”

En la seccional, al querer tomarle los datos la joven cae al suelo “busqué el piso y me quedé tirada en el suelo para poder respirar”.

En esta situación es cuando “se dan cuenta que estaba descompuesta, salen otros policías y le dicen que me diera agua y me querían llevar de nuevo a la Rotonda. Me suena el celular, era un llamado de mis padres y la policía que me llevó me lo quita y me dice que si lo vuelvo a atender me metía al calabozo”.

Es cuando vino otro oficial, un hombre, “dijo que estaba mal y que me tenían que llevar a atender. En la comisaría no me atendieron mal, quienes lo hicieron fueron la cabo que me llevó y el otro oficial que estaba en la Rotonda”. Relató que el oficial a cargo de la sexta el domingo en la mañana “me pide que le cuente lo que pasó y le explico. Se agarra la cabeza y me dice que es lamentable que no me tendrían que haber llevado”. Andrea relató que “el oficial me da el nombre de los policías y me dice que lo tengo que exponer porque no por algunos quedan todos mal y tiene razón”. Luego de esto llamó a los padres de la chica “con mi papá nos vamos a Pocito, al Hospital Federico Cantoni, allí había mucha gente por atenderse y lo mismo lo hicieron. Me atendió la doctora Weber y una enfermera Gallardo, fue excelente la atención. Me dejaron casi una hora en observación, me pusieron corticoides y otros remedios”.

Para finalizar destacó que no tiene nada contra salud pública o la policía. “Pero voy hacer un planteo ante Control de Gestión por los dos policías que actuaron mal y al enfermero y el médico”. Agregó que “creo que esto no puede pasar en una urgencia y solo quiero que sancionen a esas personas y que esto no vuelva a pasar”