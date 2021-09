No se permitirá el DNI digital

Desde la Justicia Federal aclararon algunos puntos que la ciudadanía sanjuanina tenía como inquietudes o dudas respecto de la votación del domingo. Sobres, pegamentos, lapiceras, DNI, justificaciones de inasistencias y todo lo que necesitas saber está acá.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina y mas en el contexto que se vive en la actualidad desde la Justicia Federal con competencia electoral en la provincia dieron pautas a seguir para los comicios del domingo.

En una conferencia de prensa brindada en la biblioteca del Juzgado Federal a cargo del Juez Miguel Galvez y acompañado por el secretario electoral Edgardo Benitez se aclararon varios aspectos que generan dudas en los sanjuaninos.

La llegada al colegio

Sin barbijo y con temperatura por encima de los 37° no podrán ingresar y serán requisitos a cumplir a rajatablas.

Como en esta oportunidad se han sumado mas escuelas para el acto eleccionario para evitar la aglomeración, el primer dato a tener en cuenta es que depende de la cantidad de personas que estén afuera de la escuela se hará una fila manteniendo la distancia. Podrá ser una fila única o las que se puedan de acuerdo a los espacios para cada una de las mesas.

En las puertas de las escuelas se exhibirán las planillas con los padrones para que los electores puedan determinar donde está ubicada su mesa.

¿Y la lapicera?

Edgardo Benitez se encargó de aclarar el tema referido a la lapicera con la que se debe firmar la copia del padrón. “Se sugiere al elector llevar su propia lapicera pero por una cuestión de seguridad personal. Pero si no dispone de una en la mesa existe una lapicera que estará debidamente desinfectada para su uso. Es mentira eso de que si no tiene lapicera no puede votar” aclaró el Benitez.

En el cuarto oscuro la puerta permanecerá abierta salvo el momento que ingrese el votante.

¿Hay que pegar el sobre?

La recomendación desde el Juzgado es no pegarlo con plasticola para evitar que se pueda pegar el voto al sobre y en el momento de realizar el recuento, se corra el riesgo se rompa el voto y en ese caso algún fiscal puede pedir su nulidad.

“La recomendación para los votantes es que solapen el voto para facilitar el escrutinio posterior. De todas maneras no están obligados a hacerlo. Si lo quieren pegar se sugiere que lo hagan con mucho cuidado”.

¿Como hacer con el DNI?

La sugerencia es que el documento no se lo entreguen al presidente. Se debe exponer o en todo caso se lo deja en la mesa para que la autoridad comunique el nombre sin tocarlo.

Además hubo una aclaración respecto del DNI que aparece como aplicación. “Para esta elección y la próxima no será utilizado y solo se podrá votar con el documento. Es probable que para las elecciones del 2023 se pueda utilizar pero ahora no se permitirá.

Las escuelas se cerrarán a las 18.00 y los que a esa hora estén en la fila serán los únicos que podrán ingresar para votar.

Como son cinco boletas el escrutinio seguramente será rápido y se calcula que una hora estaría terminado.

Benitez explicó el porque oficialmente se conocerán después de las 23.00. “En la provincia será fácil pero desde el correo argentino deben enviar a Buenos Aires de donde sale los números oficiales y allí se produce el retraso que escapa a nuestra voluntad”.