No quiere perder el tren de los líderes

Boca buscará una victoria que le permita acercarse a River cuando reciba a Godoy Cruz en un partido correspondiente a la 17° fecha.

El encuentro se jugará desde las 21:15 en el estadio Alberto J. Armando, contará con e arbitraje de Patricio Loustau y será televisado por TNT Sports.

El entrenador Sebastián Battaglia realizaría una sola variante tomando como referencia a los once que salieron a jugar frente al elenco de Parque de los Patricios en la fecha pasada y la misma será la vuelta de Jorman Campuzano.

El futbolista colombiano cumplió con una fecha de suspensión y regresará al once titular en reemplazo de Esteban Rolón, mientras que el técnico evalúa si coloca a Juan Ramírez, quien volvió a jugar tras casi un mes de ausencia y podría meterse en el once en lugar de Rodrigo Montes o Aaron Molinas.

Eduardo Salvio ya está recuperado y fisicamente está a un 70% pero Bataglia no lo puede tener aunque sea para el banco de suplentes.

Por su parte, Godoy Cruz el entrenador Diego Flores no dio indicios del equipo que pondrá en la Bombonera aunque podría colocar a los mismos once que salieron a jugar en Mendoza la jornada anterior.

HOY JUEGAN

14.30 Arsenal vs. Gimnasia LP

16.45 San Lorenzo vs. Lanús

19.00 Estudiantes vs. A. Tucumán

19.00 Banfield vs Huracán

RACING DE MILAGRO LE EMPATÓ A UNIÓN

Racing, rescató un empate de visitante al igualar 1 a 1 con Unión de Santa Fe. El equipo “tatengue” se puso en ventaja con un gol de Franco Calderón, a los 27 minutos del segundo tiempo, y en la misma etapa igualó Enzo Copetti, a los 34.

También jugaron ayer Platense que empatí 1 a 1con Rosario Central 1. En tanto Patronato en un lindo partido igualó 3 a 3 con Defensa y Justicia .