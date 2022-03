“No quería venir, me obligaron”. Militares rusos que comienzan a desertar y se rinden, denuncian entre lágrimas que nunca fueron informados que irían a la guerra a cientos de kilómetros, en Moscú. Los uniformados son detenidos por las fuerzas ucranianas a la par de que un comité independiente ayuda a madres rusas a rastrear a sus hijos para saber si aún siguen con vida.



“Un soldado ruso se rindió. Los ucranianos le dieron té, comida y le permitieron llamar a su madre por video. Rusia está enviando a niños de 20 años a morir aquí. Miles de ellos. Gracias a Dios los ucranianos no han perdido su dignidad y humanidad”, escribió la periodista ucraniana del diario Kyiv Independent a través de su cuenta de Twitter.

En el último reporte emitido por el gobierno ucraniano, en siete días desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, registran 5.840 pérdidas de rusos. Cuatro días después de la ofensiva, el Kremlin señaló que tienen fallecidos entre sus filas sin entregar una cifra.

“Mamá, papá, no quería venir aquí. Me obligaron”, dice llorando un soldado ruso que luego de ser detenido por militares ucranianos logró llamar a su familia en Rusia, en un video que fue publicado por el gobierno ucraniano de Volodomyr Zelensky.

En una segunda grabación, un joven ruso con traje militar con un teléfono en la mano señala: “¿Hola, hola, mamá? ¿Me reconociste? Estoy en el territorio de Ucrania. Me han detenido, pero estoy bien. Llegué aquí sin saber cuál era la misión. No imaginé lo que sucedería aquí. Vinimos aquí con el pretexto de hacer ejercicios militares. No planeábamos hacer la guerra a Ucrania”, lamenta ante la presencia de autoridades